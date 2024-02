RICCHI E POVERI CON “MA NON TUTTA LA VITA” A SANREMO 2024/ L’importanza di non perdere tempo in amore

I Ricchi e Poveri sono stati i diciottesimi artisti a salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 con la loro “Ma non tutta la vita”. Una partecipazione, per certi versi, sofferta, dato che sancisce il ritorno dell’apprezzatissima e famosissima band sul palco dell’Ariston in veste ‘ristrette’. Nel 2022, infatti, è morto all’età di 80 anni lo storico cantante Franco Gatti.

TESTO 'MA NON TUTTA LA VITA', CANZONE RICCHI E POVERI/ Analisi e significato (Sanremo 2024): Invito ad agire

Per i Ricchi e Poveri, inoltre, questa è la tredicesima apparizione sul palco di Sanremo, con un’unica vittoria segnata nel 1985 con la canzone “Se m’innamoro“. “È un monito a non perdere tempo prezioso quando nasce un amore”, hanno spiegato i Ricchi e Poveri parlando di “Se m’innamoro” in gara a Sanremo 2024, “si può aspettare l’altro, ma non tutta la vita, come recita il titolo. Perché i figli crescono, le mamme imbiancano“. (Agg di Lorenzo Drigo)

Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri sono gli artisti più apprezzati su Spotify/ 5,7 milioni di ascolti al mese

Tredicesima partecipazione al Festival di Sanremo per i Ricchi e Poveri: Brambati e Sotgiu cantano “Ma non tutta la vita”

I Ricchi e Poveri sono pronti a salire sul palco di Sanremo 2024, per la tredicesima volta come concorrenti. Nel 1985 hanno anche vinto con “Se mi innamoro, quest’anno invece ci riprovano con la canzone Ma non tutta la vita. “Il palco del Festival è una cosa pazzesca, è una gioia enorme”, hanno detto i due cantanti alla vigilia della kermesse, quando Amadeus li ha annunciati su Raiuno come concorrenti.

“Ci faranno ballare con una canzone che si chiama Ma non tutta la vita“, ha anticipato il conduttore, visibilmente emozionato per essere riuscito a coinvolgere il celebre duo in questa nuova edizione. Nei giorni che ci hanno accompagnato alla kermesse, tuttavia, i Ricchi e Poveri sono stati al centro di parecchie critiche, provenienti dalla stampa che pare non aver apprezzato particolarmente il brano di Sanremo, ascoltato in anteprima.

Marcello Brocherel, ex marito di Angela Brambati/ Il tradimento e la battaglia legale per il figlio Luca

Ricchi e Poveri a Sanremo 2024 con “Ma non tutta la vita”: riusciranno a far ricredere la stampa?

A difendere i Ricchi e Poveri e il brano Ma non tutta la vita, ci ha pensato Fiorello. Fiorello che, nello speciale del 2020, si era aggiunto al quartetto per cantare uno dei loro brani più iconici. Lo showman di Viva Rai 2, a proposito delle polemiche e delle critiche su Angelo Sotgiu e Angela Brambati, si è schierato a loro favore, rivolgendo un appello a tutti i suoi ascoltatori.

“Qualcuno ha dato 4 ai Ricchi e Poveri. Sta cosa non mi piace. A Sanremo votate i Ricchi e Poveri. Mi schiero. Ho letto diversi commenti che non mi sono piaciuti. Ci vuole rispetto verso chi ha fatto la storia della musica italiana. Noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con i Ricchi e Poveri, lo diremo ogni giorno di votarli”. I fan dei Ricchi e Poveri, ovviamente, sono pronti a sostenere compatti il duo. Ma adesso spetta a Sotgiu e Brambati convincere la stampa di aver dato giudizi troppo frettolosi. Ci riusciranno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA