Ricchi e poveri, il ritorno al Festival di Sanremo li rende idoli su TikTok/ “Sarà perché ci amiamo…”

Sanremo 2024, Ricchi e poveri sorprendono su TikTok: il traguardo della tendenza

Inaspettatamente, sono tra i nuovi trend musicali in forte espansione su TikTok, i Ricchi e Poveri, che in una nuova intervista rivelatrice si raccontano svelando il segreto della loro longevità in musica. Raccontandosi in replica ai quesiti di La stampa, I ricchi e poveri si dicono eccitati rispetto alla maturata consapevolezza di essere un fenomeno musicale inarrestabile e d’ispirazione per ogni generazione, anche tra le più giovani. Tuttavia per i componenti della band cult nella storia della musica made in Italy reduce dal Festival della canzone italiana, i giovani e in particolare le nuove leve musicali dovrebbero imparare a convivere con i più grandi.

Nella rinnovata Top5 delle cinque canzoni più virali in quanto più utilizzate sul re dei social cinese di TikTok, i Ricchi e poveri figurano inaspettatamente alla quarta posizione, alle spalle degli idoli più rappresentativi delle giovani generazioni, Geolier, Annalisa e Angelina Mango. Un risultato importante che consacra i Ricchi e poveri come un fenomeno della musica senza-tempo.

Reduci dalla gara per il titolo di canzone italiana al Festival di Sanremo 2024, alle date di concerti live di Milano (3/5) e Torino (13/5) si sono appena aggiunte anche Bologna (15/5) e Roma (21/5), previste sempre a maggio 2024 All’estero li desiderano tra i concerti in wish-list, eppure -come si apprende tra le pagine del giornali che li intervista -in Russia e Ucraina sono impossibilitati ad esibirsi “per una guerra che non capiamo”.

Nei programmi in cantiere per i Ricchi e poveri, tanto amati dai fan di sempre e i nuovi fedeli supporter -“Sarà perché ci amiamo”- ci sono anche un musical

e un docufilm sulla loro storia.

Ad Angela, lead voice storica del gruppo, l’amore dei fan non manca mai: «Vivo a Rapallo e anche ieri al bar, mentre prendevo un cappuccino una signora è entrata e ha detto al barista: ‘mi dia quello che prende la brunetta voglio stare bene come lei’. Sono rimasta senza parole».

Il fenomeno di Ricchi e poveri si tramanda di generazione in generazione

Il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dopo 32 anni li ha in un certo senso rilanciati. Questo, al di là del ventunesimo posto che la band ha conseguito nell’ordine di gradimento di Sanremo 2024.

Su Tik Tok due ragazze che si fanno chiamare Ebbanesis, hanno inoltre rivisitato Ma non tutta la vita in una nuova versione in napoletano, e stanno spopolando. E Angelo si dice entusiasta dell’amore e l’attenzione ad ricevuti, anche a nome di Ricchi e poveri: «Non me lo dica. Eccezionali, le abbiamo ascoltate e siamo rimasti a bocca

aperta. È una versione più lenta ma meravigliosa".













