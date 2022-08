Ricette per Pranzo di Ferragosto 2022/ Non solo grigliata: come arricchire il menù

RICETTE FERRAGOSTO 2022: NON SOLO GRIGLIATA DI CARNE

Non c’è pranzo di Ferragosto senza grigliata, ma ci sono ricette che possono arricchire il menù per questo 15 agosto 2022. Potreste, ad esempio, ridurre il consumo di carne, che peraltro aiuterebbe anche l’ambiente, e aggiungere pietanze facili e gustose, da accompagnare alla portata principale. Per gli antipasti potete optare per bruschette con pesche grigliate e crudo. Potete usufruire del barbecue per tostare il pane, aggiungerci poi formaggio spalmabili, magari mischiato con yogurt neutro e timo, quindi a completare delle pesche tagliate a spicchi e grigliate per ottenere striature caramellate, da adagiare con delle fettine di crudo. A completare il tutto un filo di miele o di aceto balsamico. Se c’è la grigliata di carne, possono mancare le patate? Potete cuocerle al cartoccio con la buccia, quindi bucherellatele, avvolgetele nella stagnola e mettetele sulla griglia o sulla brace, poi ci mettete un pezzetto di burro o una grattugiata di formaggio. Quando sono fredde potete poi farcirle con insalata condita con panna acida ed erbe aromatiche.

IMMAGINI BUON FERRAGOSTO 2022/ Immagini e video da inviare su Whatsapp: sole e mare

Carne sì, ma anche mozzarella al pranzo di Ferragosto 2022. Tra le ricette che vi proponiamo anche la classica caprese, con pomodori e basilico o origano. Per chi non vuole carne rossa al barbecue, potete preparare degli spiedini di pollo particolari. Serve che mariniate il pollo a bocconcini per un’ora in olio, rosmarino e succo di limone. Poi dovrete scolarlo e mettere i bocconcini sullo spiedo, alternando con cipolla rossa a scaglie, peperoni, patate a fette molto sottili. Tutto andrà poi spennellato con la marinatura. Volendo si può grattugiare scorza di limone. Quindi, non vi resterà che cuocere gli spiedini alla griglia.

Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ "Questo giorno serve a ricordarci che..."

RICETTE FERRAGOSTO 2022: COME PREPARARE PULLED PORK

Ma la portata principale resta la grigliata di carne. Per questo tra le ricette che vi proponiamo c’è quella del pulled pork. Cosa vi serve? Teniamo conto di un pranzo di Ferragosto con 8 persone. Gli ingredienti sono: 2 kg di spalla di maiale disossata o coppa, 2 cucchiai di senape gialla, 3 cucchiai di dry sub, 80 ml di aceto di mele, altrettanti di acqua, salsa BBQ, sale, pepe, coleslaw e 8 panini morbidi da hamburger. Per prima cosa dovrete togliere la maggior parte del grasso dalla spalla, che va poi spennellata con senape e massaggiata con dry rub. Il tutto va coperto con pellicola per essere marinato in frigo per una notte (per questo vi consigliamo di cominciare oggi).

Supermercati aperti oggi Vigilia Ferragosto 2022/ Da Roma a Milano: info orari negozi

Portata la carne a temperatura ambiente, va preparo il barbecue con temperatura a 120°C. Si appoggia la spalla sulla griglia, col lato di grasso verso l’alto, poi bisogna lasciar cuocere per 2 ore senza aprire il barbecue. Poi potete spruzzare la carne con aceto e acqua, continuando a farlo ogni ora fino a quando la carne non arriva a 71°C all’interno. Quindi, va avvolta nella stagnola e lasciata cuocere fino a quando non arriva a 92-96°C all’interno. In totale il tempo di cottura è di 6 ore. Poi dovrà riposare a temperatura ambiente, prima di essere sfilacciata. Alla fine si condisce con salsa BBQ, sale, pepe e aceto di mele, per poi farcire i panini con la coleslaw.











© RIPRODUZIONE RISERVATA