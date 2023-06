Ricky Tognazzi, chi è il fratello di Gianmarco Tognazzi/ La carriera nel cinema sulle orme di papà Ugo

Ricky Tognazzi, il successo nel cinema sulle orme di papà Ugo

Ricky Tognazzi è il fratello maggiore di Gianmarco Tognazzi, quest’ultimo ospite nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno su Rai1. Nato a Milano il 1° maggio 1955, Ricky è figlio di Ugo Tognazzi e di Pat O’Hara e ha tre fratellastri, nati dai successivi due matrimoni del papà: Thomas, Gianmarco e Maria Sole. Ricky Tognazzi si è avvicinato al mondo del cinema proprio grazie al padre, frequentando sin da piccolo numerosi set cinematografici ed ereditando da lui la passione per la recitazione e per lo spettacolo.

Giulia e Sarah, figlie Ricky Tognazzi/ Cresciute anche grazie alla nonna Pat O'Hara

Dopo gli studi effettuati in Inghilterra e il diploma presso l’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” conseguito a Roma, ha iniziato a lavorare come aiuto regista per Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi. In qualità di attore ha recitato, fra gli altri, in Cattivi pensieri del 1976 (diretto da papà Ugo), La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci (1981) e La famiglia di Ettore Scola (1987). Come regista ha invece diretto, fra gli altri, Vite strozzate (1996), Il papa buono (2003) e la serie di Canale5 del 2021 Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli, co-diretta con la moglie Simona Izzo.

Simona Izzo, moglie Ricky Tognazzi/ "La nostra vita è un festival di amore"

Ricky Tognazzi: il rapporto con il padre e i fratelli

Ricky Tognazzi ha spesso parlato anche della sua famiglia allargata, con papà Ugo Tognazzi che ne era il collante. “Mio papà brillava per la sua assenza. Non c’era quasi mai, era dappertutto: aveva sempre film e altre cose da fare, però quando c’era, c’era. E c’era sempre nei momenti in cui importava che ci fosse. Era veramente una persona molto sensibile, nonostante le apparenze e la sua fama di tombeur des femmes. Era molto sentimentale e malinconico. Lui ci ha introdotto in questo modo di vivere“, aveva raccontato a Dedicato su Rai1.

UGO TOGNAZZI E PAT O'HARA, GENITORI RICKY TOGNAZZI/ "Papa mi diceva che mamma..."

E, parlando del rapporto con i fratelli, compreso Gianmarco, ha ammesso: “Siamo tenuti insieme dal fatto di avere Ugo Tognazzi come padre comune, ma anche dalla testa e dal cuore di Franca Bettoja, che è riuscita a farci stare uniti e non si è fatta sopraffare dalla gelosia“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA