Ricky Tognazzi non è solo il marito di Simona Izzo, ma anche uno sceneggiatore e regista di successo. Figlio del celebre Ugo Tognazzi, negli ultimi trent’anni è legato sentimentalmente all’attrice e sceneggiatrice e in diverse occasioni i due hanno parlato senza paura del loro sentimento. Proprio Simona Izzo parlando del compagno di vita ha rivelato che entrambi sono a dieta a tal punto da aver messo un allarme al frigorifero per resistere agli attacchi di fame. “Se scendiamo ad aprire il frigo scatta e suona” – ha detto la regista che da quasi 40 anni è legata al regista ed attore con cui spesso litiga per differenti visioni sulle cose. “Tra di noi c’è uno scambio, che non può essere sempre amoroso” – ha confessato la Izzo che ricordando una accesa litigata col marito ha detto – “una volta mi disse: ‘Basta! Tu mi rovini la giornata”. In quell’occasione la regista rispose “poi tutto questo finisce nei film!”.

L’amore non è bello (se non è litigherello) verrebbe da dire pensando alla storia d’amore tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo che hanno affrontato diverse litigate in quasi 40 anni d’amore.

Proprio Simona Izzo, intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato una lite molto forte avuta con il marito Ricky Tognazzi: “abbiamo rischiato di lasciarci quando non eravamo ancora una coppia”. Non solo, tra i motivi che spesso innescano una lite c’è anche il disordine e confusione che si crea in camera da letto.

Non solo la regista ha anche rivelato di aver paura che possa finire l’amore con Ricky Tognazzi: “vivo in uno stato di allarme perenne”. Tra i due le cose vanno alla grande con la Izzo che ha dichiarato: “sono dominata dall’amore che provo per Ricky e di conseguenza da quello che faccio per lui. E gli sono grata perché ha sopportato le mie intemperanze”. Infine proprio Tognazzi sul rapporto con la compagna ha detto: “litighiamo su tutto e non siamo d’accordo su niente. Ma questa è la ragione per cui ci amiamo”.