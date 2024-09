Attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di successo, Ricky Tognazzi è conosciuto dal grande pubblico anche per essere il marito di Simona Izzo. Una gran bella storia d’amore quella nata tra i due che sono legati oramai da più di 40 anni anche se non hanno mai avuto figlio. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio la moglie Simona Izzo dalle pagine del settimanale Chi: “eravamo entrambi reduci da storie dolorose ed entrambi genitori. Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale: il nostro figlio è il nostro amore, che oggi ha 37 anni”.

Una decisione comprensibile, visto che entrambi sono genitori di figli nati da relazioni differenti. Anche se la coppia non ha avuto figli, entrambi sono consapevoli della grandissima fortuna di aver incontrato in tarda età l’amore. “Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci e poi abbiamo lo stesso modo di vivere, lo stesso sguardo sull’amore, i sentimenti, il sesso” – come ha rivelato la Izzo.

Simona Izzo: “Mio marito Ricky Tognazzi mi dice che sono ancora molto sexy”

Un rapporto di coppia profondo e complice quello tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo che la regista ed attrice ha definito come una SPA: “una società per amore”. Tra i due, infatti, c’è una grandissima complicità, un feeling a 360° che nel tempo ha coinvolto anche la sfera sessuale. La Izzo, infatti, parlando della vita di coppia con il marito ha confessato: “adesso se succede due volte al mese ci diciamo: “Hai visto, abbiamo fatto l’amore due volte. Che meraviglia!”.

Non solo, sempre la Izzo ospite di Storie di donne al bivio’ di Monica Setta ha confessato che per rispettare la dieta e combattere gli attacchi di fame notturna hanno installato un allarme al frigo. In caso contrario l’unico rimedio per resistere alla fama è fare l’amore: “Mio marito mi dice che sono ancora molto sexy”.

