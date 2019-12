RIFORMA PENSIONI 2020/ Damiano: rigidità Legge Fornero va superata (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, “l’intenzione del presidente Conte di affrontare, il prossimo anno, il tema della flessibilità pensionistica, è lodevole”. Dal suo punto di vista si tratta infatti “di una misura necessaria perché la rigidità della legge Monti-Fornero va superata”. Per l’ex ministro del Lavoro, parlando di riforma pensioni “è anche giusto considerare il tema dei lavori usuranti come meritevole di particolare attenzione. Una legge sui lavori usuranti già esiste dal 2007 e, più di recente, l’Ape sociale ha affrontato anche il tema delle attività gravose. Si tratta di consolidare queste leggi e introdurre una misura di flessibilità differenziata e strutturale. È statisticamente provato che chi svolge lavori faticosi ha una aspettativa di vita più breve”.

LA SOLUZIONE PER IL POST-QUOTA 100

Quanto alle dichiarazioni di Teresa Bellanova, secondo cui Quota 100 rappresenta una sorta di totem intoccabile, Damiano spiega che “Quota 100 va portata alla sua naturale conclusione. Non confondiamo i totem con il giusto diritto dei cittadini di non vedersi cambiare le leggi sotto il naso, appena cambia un Governo, frustrando legittime aspettative.” L’esponente del Pd ricorda che “è già disastrosamente capitato con il Governo Monti, che ci ha regalato una indimenticabile stagione di esodati. Invece, è serio affrontare da subito il tema della flessibilità previdenziale, come propone il presidente dell’Inps, Tridico. Le soluzioni possono essere diverse. Io propongo di rispolverare la proposta di legge 857 del 2013 (Damiano, Baretta, Gnecchi), che prevedeva un massimo di 4 anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, con una penalizzazione del 2% per ogni anno”.

