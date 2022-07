RIFORMA PENSIONI 2022/ Ape sociale, la scadenza del 15 luglio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA DEL 15 LUGLIO

In un articolo pubblicato sul sito di Ipsoa, Giuseppe Rocco ricorda che “dopo la finestra conclusasi lo scorso 31 marzo, entro il 15 luglio è possibile presentare all’Inps la domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale da parte di coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022. I canali attivabili per la richiesta sono rappresentati dal sito on-line dell’Ente previdenziale, attraverso il servizio dedicato, dal contact center e dagli enti di patronato e intermediari dell’istituto. Successivamente al termine di metà luglio vi è ancora una ulteriore possibilità per richiedere la certificazione del diritto nell’intervallo temporale compreso tra il 16 luglio e il 30 novembre”.

LA NOVITÀ PER L’APE SOCIALE

Va tenuto però presente che “le domande presentate entro il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i precedenti termini, residuano le necessarie risorse finanziarie”. L’esperto previdenziale sottolinea anche una delle novità introdotte dalle misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio 2022: “Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto ad almeno 32 anni”, rispetto ai 36 normalmente richiesti per usufruire dell’Ape sociale. Va anche ricordato che il requisito anagrafico è di 63 anni.

