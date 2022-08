RIFORMA PENSIONI 2022/ Quota 41, per Fratelli d’Italia non è priorità

RIFORMA PENSIONI, LA DIVISIONE SU QUOTA 41

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, non c’è piena sintonia tra gli alleati del centrodestra in tema di riforma delle pensioni. “Va bene maggiore flessibilità in uscita, ma mandare a casa chi ha lavorato per 41 anni non è la priorità, perché si tratta appunto di persone che hanno avuto la fortuna di lavorare per tanti anni consecutivi – è il ragionamento che gli sherpa meloniani (il senatore Giovanbattista Fazzolari e l’europarlamentare Raffaele Fitto) hanno fatto con i loro colleghi di Lega (Massimiliano Romeo e Siri Armando Siri) e Forza Italia (Alessandro Cattaneo e Andrea Mandelli) -. Noi dobbiamo mostrare grande attenzione alle categorie più in difficoltà , alle marginalità, a chi dal ’95 in poi ha fatto lavori saltuari e ha una storia contributiva non omogenea e non continuativa”.

LE PAROLE DI FAZZOLARI

A conferma di quanto scritto dal quotidiano di Confindustria sono arrivate anche le dichiarazioni dello stesso Fazzolari proprio a Radio 24. Il Senatore di Fratelli d’Italia ha spiegato infatti che in tema di riforma delle pensioni “i punti condivisi nel centrodestra sono la flessibilità in uscita, un meccanismo che consenta con maggiore facilità di andare in pensione a chi vuole. Come realizzarla è argomento di dibattito. A nostro avviso, il limite di quota 41, di cui possiamo parlare, è che va a intervenire su una fascia di persone, quelle che hanno almeno 41 anni di contributi, appunto, che non sono le categorie problematiche e di sofferenza che abbiamo nel Paese. Abbiamo sempre più persone con una vita lavorativa discontinua, che non hanno sempre avuto regolari contributi”.

