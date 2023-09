RIFORMA PENSIONI 2023/ I casi più spinosi da affrontare in vista della manovra (ultime notizie 14 settembre)

RIFORMA PENSIONI, IL NODO DELLE INDICIZZAZIONI

In tema di previdenza, come sottolinea Il Mattino, il caso più spinoso da affrontare nella Legge di bilancio “riguarda la rivalutazione degli assegni pensionistici, con l’inflazione acquisita che nel 2023 è già al 5,7%, mentre va considerata anche la differenza tra quella riconosciuta l’anno scorso (il 7,3% per i trattamenti fino a quattro volte il minimo) e l’inflazione reale”. Se si lasciasse invariato lo schema di blocco parziale delle indicizzazioni varato lo scorso anno, sarebbero necessari più di 13 miliardi di euro. Ed è per questo che si è ipotizzato un nuovo intervento di rimodulazione degli importi che sia meno oneroso per lo Stato. Contro il quale già hanno levato le loro proteste i sindacati e le associazioni dei pensionati.

IL TEMA CALDO DELLE PENSIONI MINIME

Il quotidiano napoletano spiega anche che un altro tema caldo in vista della manovra è “l’aumento delle pensioni minime, attualmente fissate a quota 600 euro L’obiettivo di legislatura, sostenuto con forza in particolare da Silvio Berlusconi, sono i mille euro al mese. Anche in questo caso c’è un problema di ristrettezza finanziaria, ma Forza Italia è determinata a spostare l’asticella più in alto già dal prossimo anno, verso quota 700 o almeno intorno ai 650-670. Ovviamente la battaglia identitaria del partito guidato da Antonio Tajani dovrà fare i conti con la linea della prudenza di bilancio, impostata da Giancarlo Giorgetti con l’imprimatur di Giorgia Meloni”. Sarà, quindi, interessante vedere se nella maggioranza ci saranno delle spaccature su questo tema.

