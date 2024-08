RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCACCHETTI

La situazione del sistema pensionistico, secondo lo Spi-Cgil, non è banalmente grave. La Segretaria generale del Sindacato dei pensionati italiani, Tania Scacchetti, infatti, ritiene che venga destrutturato, lasciando privi di certezze gli italiani. Nel frattempo, cosa più grave, i pensionati vengono penalizzati tramite misure come il blocco parziale delle indicizzazioni e il Governo non si confronta realmente con i sindacati su un tema importante come quella della riforma delle pensioni. La sindacalista, intervistata da Left, spiega che la mobilitazione dello Spi-Cgil è inevitabile, soprattutto contro una visione che ritiene le pensioni un privilegio. Da Scacchetti per l’Esecutivo arriva l’invito a combattere contro i veri privilegi e l’evasione fiscale.

RIFORMA PENSIONI 2024, I DATI COVIP SULLE ISCRIZIONI AI FONDI

Intanto Riccardo Realfonzo, coordinatore del Comitato tecnico di Assofondipensione, fa sapere che stanno proseguendo i lavori per dare vita a un “fondo dei fondi” in cui far confluire i risparmi previdenziali degli italiani di modo che finanzino l’economia reale. Serviranno, però, ancora degli approfondimenti, come spiega Il Sole 24 Ore, perché questo strumento possa prendere vita. Nel frattempo i dati della Covip evidenziano che al 30 giugno è stato registrato un incremento del 2,3%, rispetto a fine 2023, nel numero di iscritti ai fondi pensione. Si avvicinano, quindi, agli 11 milioni il numero di adesioni, merito probabilmente sia dell’incremento dell’occupazione, soprattutto con contratti stabili, sia di una maggior consapevolezza sull’importanza della previdenza complementare.

