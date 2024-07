RIFORMA PENSIONI 2024/ Durigon insiste sulla previdenza complementare (ultime notizie 18 luglio)

RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon, in occasione della presentazione del Rendiconto del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, ha ribadito la necessità di varare una riforma delle pensioni che possa garantire flessibilità in uscita, ma anche “l’efficienza del lavoro”. Un compito non semplice e per questo il sottosegretario al Lavoro promette che verranno ascoltate anche le parti sociali. Non è chiaro se si potrà già cominciare con la prossima Legge di bilancio a costruire questa riforma, ma per Durigon è intanto importante potenziare la previdenza complementare e far comprendere ai giovani l’importanza di pensare al proprio futuro pensionistico non troppo tardi, anche aiutandoli a recuperare periodi privi di contribuzione.

Riforma pensioni 2024/ Vicini a Quota 41: l'idea riduce l'assegno al 20% (ultime notizie oggi 25 giugno 2024)

RIFORMA PENSIONI 2024, LA REPLICA DI BUONOMO E BARBAGALLO

Non si è fatta attendere, da parte sindacale, una replica a queste dichiarazioni. In casa Uil, Vera Buonomo e Carmelo Barbagallo, pur condividendo le parole del sottosegretario al Lavoro, hanno ricordato che dovrebbe indicare dove reperire le risorse necessarie a imbastire questa riforma delle pensioni. Secondo la Segretaria confederale della Uil e il Segretario generale della Uilp, queste non possono certo arrivare da una nuova stretta sulle pensioni in essere, magari prorogando o inasprendo il blocco parziale delle indicizzazioni che scade a fine anno. Secondo i due sindacalisti, il primo passo per un intervento previdenziale che guardi ai giovani deve passare da un lavoro stabile e adeguatamente retribuito, di modo che si possa costruire una buona base di anzianità contributiva.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Verso un intervento sulla previdenza complementare (ultime notizie 16 giugno)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA