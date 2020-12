RIFORMA PENSIONI/ Novità nel 2021 per gli iscritti a Inarcassa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE NOVITÀ PER INARCASSA

Il 1° gennaio, come ricorda lavoripubblici.it, “entreranno in vigore le novità in materia di riscatti e ricongiunzioni e le modifiche al Regolamento Generale Previdenza” per gli architetti e gli ingegneri iscritti a Inarcassa. In particolare, “viene introdotto l’obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura del 100% anche per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%). La contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo per gli iscritti titolari di pensione di invalidità Inarcassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli con disabilità grave”. Sono tuttavia esclusi “da questa facoltà i pensionati Inarcassa, i pensionati di altro ente previdenziale (tranne i titolari di pensione di invalidità civile dell’Inps) e i giovani professionisti fino a 35 anni che beneficano della contribuzione ridotta”.

LA RICONGIUNZIONE RETRIBUTIVA ONEROSA

Per quanto riguarda la maturazione del diritto alla pensione, occorre avere presente che “la contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita”. Da segnalare che “la ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi fino al 31/12/2012 – come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è confermata per gli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa. Gli iscritti che non soddisfano il requisito di anzianità minima potranno invece ricongiungere esclusivamente con il metodo retributivo. Sono confermati i requisiti precedenti per i periodi assicurativi dal 01/01/2013”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA