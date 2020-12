RIFORMA PENSIONI/ Semplificazione pagamento PdC (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA SUI PAGAMENTI

Si avvicina la data di pagamento della pensione di gennaio, che sarà anticipato e spalmato su diversi giorni a cavallo tra dicembre e gennaio presso gli uffici postali. Il Sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiente, evidenzia però come ci siano troppe code agli sportelli del suo comune “con disagi e sofferenze in particolare per le persone anziane. Una città di diciottomila persone, in espansione e riferimento del territorio, non può avere servizi postali così risicati e inefficienti. Tre sportelli postali all’ufficio centrale e uno sportello e mezzo al succursale di Acquamela non sono sicuramente sufficienti, malgrado il grosso impegno e la grande disponibilità degli operatori sportellisti”.

L’EMENDAMENTO SUL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DI CITTADINANZA

Per questo, come riporta salernotoday.it, Valiante sollecita Poste Italiane a rafforzare gli organici. “Saremmo felici di ospitare i vertici aziendali postali qui a Baronissi – magari anche il prossimo 28 dicembre giorno di pagamento delle pensioni – affinché si rendano conto di come i cittadini siano costretti. Chissà!”, ha aggiunto il primo cittadino del comune salernitano. Intanto, come riportato da Adnkronos, i deputati del Movimento 5 Stelle Tiziana Ciprini e Niccolò Invidia, fanno sapere che “con un emendamento approvato alla legge di Bilancio, e per il quale ringraziamo il ministero del Lavoro per l’impegno e la collaborazione, vogliamo semplificare le modalità di pagamento della Pensione di cittadinanza, in modo che possa essere erogata direttamente dall’Inps laddove ci sia già un beneficiario di un’altra prestazione pensionistica e divisa in parti uguali per il nucleo famigliare”.



