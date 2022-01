Rihanna è incinta di ASAP Rocky/ Aspetta il primo figlio dal compagno

Esplosione di gioia per Rihanna: la cantante aspetta il suo primo figlio! Come reso noto dalla stampa americana, la 33enne è incinta del compagno ASAP Rocky, noto rapper. Come riportato da People, la coppia è stata fotografata a New York durante il fine settimana e l’artista ha sfoggiato il suo pancione sotto una lunga giacca rosa.

In una delle tante foto scattate dai paparazzi ad Harlem, città natale del rapper, ASAP Rocky è colto mentre bacia la futura mamma sulla fronte mentre si godono una passeggiata sulla neve all’aperto. Per il momento né Rihanna, né il compagno hanno annunciato il lieve evento ma ormai è questione di giorni: i social di tutto il mondo stanno impazzendo per la notizia!

Rihanna è incinta di ASAP Rocky!

Dopo anni di amicizia, la storia d’amore tra Rihanna e ASAP Rocky è iniziata nel 2020 e c’è grande complicità tra i due. In un’intervista rilasciata a maggio ai microfoni di GQ, il rapper ha definito la compagna «l’amore della mia vita». A proposito della paternità, invece, il cantante ha spiegato che mettere su famiglia era nel suo destino: «Penso che sarei un padre incredibile, straordinariamente straordinario nel suo complesso».

Rihanna, invece, in un’intervista del marzo 2020 aveva raccontato di essere conscia della brevità della vita, adottando «un nuovo approccio all’esistenza senza fronzoli». «So che vorrò vivere in un modo diverso», aveva aggiunto, vedendosi tra dieci anni con tre o quattro figli, «indipendentemente dal fatto che abbia un partner o meno»: «L’unica cosa che conta è la felicità. Questa è l’unica relazione tra un genitore e un figlio. Questa è l’unica cosa che può davvero crescere un bambino: è l’amore».

BREAKING: Rihanna is pregnant! Photographed by Miles Diggs. pic.twitter.com/zJS0Ok7EcL — IAMFASHION (@IAMFASHlON) January 31, 2022





