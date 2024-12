Riki, chi è il cantante: ha affrontato la battaglia con la depressione

Tra gli ospiti di Verissimo della puntata di oggi domenica 8 dicembre troveremo Riki, il celebre artista che abbiamo visto in passato prendere parte al talent Amici di Maria De Filippi. Proprio grazie al programma di Canale Cinque, Riccardo Marcuzzo ha rivelato di aver fatto i conti con un periodo molto complicato della sua vita, affrontando la depressione. Una fase di vita durissima, arrivata dopo il successo riscosso dal giovane artista originario di Segrate:

“Ho vissuto tre anni molto importanti dove però non ero padrone del mio destino, infatti tante volte sfogavo la mia solitudine e la mia rabbia, la gabbia dorata in cui mi sentivo, nel mio essere impulsivo. Così ho fatto un po’ di cavolate, dovevo per forza seguire le logiche del mercato e a un certo punto mi sono incagliato, avevo la sensazione di essere spolpato” ha confessato Riki.

Riki e la sfida con la depressione: “Avevo paura a parlarne”

Il tema della salute mentale sta assumendo un’importanza sempre più importante negli ultimi anni, con tanti cantanti che hanno sollevato la questione e richiesto maggior attenzione a una tematica purtroppo molto diffusa: “Succede a tanti, so come ci si sente e io non l’ho mai voluto dire perché avevo paura. Ero orgoglioso, molto competitivo. Non avevo il coraggio di dire “sono in crisi, non sto bene, mi fermo”, ma poi ti rendi conto che non puoi farcela da solo e tante persone al tuo fianco non ti supportano come potrebbero” ha detto Riki al Corriere della sera chiedendo maggior accortezza su una tematica troppo delicata per passare in secondo piano.

E nel corso dell’intervista di oggi domenica 8 dicembre 2024 a Verissimo, Riccardo Marcuzzo sicuramente tornerà a parlare della depressione con la quale si è ritrovato a fare i conti negli ultimi anni, con la sua testimonianza che certamente si rivelerà importante e da monito per tantissime persone.