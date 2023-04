Rimborso Irpef e dichiarazione dei redditi/ Il calendario dei pagamenti

Tutti coloro che compilano il modello 730 hanno la possibilità di inserire le spese per poter poi usufruire dei rimborsi IRPEF, tuttavia c’è chi si domanda se è possibile avere in anticipo questo rimborso ,così da far fronte ad altre spese, come ad esempio le scadenze fiscali delle tasse. Qual è dunque il calendario dei pagamenti relativamente al rimborso IRPEF per le spese inserite nel modello 730?

Rimborso IRPEF: le date dei pagamenti

Chiunque inserisca le spese che saranno poi oggetto dell’agevolazione fiscale per il modello 730, potrà usufruire del rimborso IRPEF al 19%. Questo rimborso viene solitamente erogato il mese successivo a quello della dichiarazione dei redditi.

In base alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, esiste un calendario generale che stabilisce i mesi di pagamento dei rimborsi. Se il modello viene presentato entro il 31 maggio, il rimborso viene pagato a giugno; entro il 30 giugno, il rimborso viene pagato a luglio; entro il 31 luglio, il rimborso viene pagato ad agosto; se il modello viene presentato ad agosto, il rimborso viene pagato a settembre; se viene presentato entro il 2 ottobre, il rimborso viene pagato ad ottobre.

Rimborso IRPEF: anticipare la dichiarazione dei redditi

Dunque se le persone vogliono ricevere un rimborso in forma anticipata, non resterà che effettuare anticipatamente la dichiarazione dei redditi. Per quanto concerne coloro che invece operano attraverso il sostituto d’imposta, la detrazione Irpef può essere posticipata anche di 6 mesi rispetto al calendario ordinario, ma occorre che all’Agenzia delle Entrate venga correttamente fornito l’IBAN su cui accreditare il rimborso.

Naturalmente è bene ricordare che sulla base delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021, le spese portate in detrazione dovranno essere esclusivamente in modalità tracciata, quindi dovranno essere effettuate attraverso una carta elettronica, un bonifico (meglio se parlante), o attraverso il pagamento con assegno.

