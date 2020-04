Rinnovo Vettel-Ferrari/ Sebastian:”Resto con la Rossa, anche come secondo di Leclerc”

Pubblicità

Dunque per il pilota di Heppenheim, pare che il futuro sia ancora con la Rossa, ma per la firma del contratto ancora ci vorrà del tempo, considerato anche lo stop alla stagione per il coronavirus. Vettel poi sa bene che questa volta non potrà dettare lui le condizione come fece nel 2017 (in cui strappò i miglior contratto del paddock), ma è intenzionato a non mollare con la scuderia del cavallino, e pure lancia un messaggio alla dirigenza: “Quanto sarà la sua durata, non saprei dirvi. Normalmente i contratti che ho firmato in passato erano di tre anni. Sono uno dei piloti più esperti in Formula 1 ma non sono il più anziano”. Insomma restare in Ferrari per altri due-tre anni per Vettel è una prospettiva più che concreta, conscio di poter dare ancora moltissimo al team della Rossa. E poi lo stesso Vettel non nasconde che per restare con la Ferrari sia pure disposto a fare da secondo a Leclerc: “Lo avevo detto in modo chiaro a febbraio e lo ripeto ora. Sì, è fuori discussione”.

RINNOVO VETTEL-FERRARI, SEB: “VOGLIO TORNARE A CORRERE MA…”

Ovviamente nella lunga chiacchierata con giornalisti riuniti in video conferenza, Vettel non parla solo del suoi futuro e del rinnovo con la Ferrari, ma pure risponde con sincerità e in maniera anche prolissa sui tanti altri temi come il taglio degli stipendi (su cui però ha imposto riservatezza), la ripresa della stagione e le modalità per il rientro in pista, rivelando anche curiosi retroscena sulla sua quotidianità in isolamento domestico e pure sull’avventura al simulatori che molti colleghi stanno intraprendendo in questi giorni (in primis il compagno di squadra Leclerc, vincitore del primo Gp virtuale). Anzi proprio su questo tema Vettel ha ammesso di non essere troppo attirato dalle gare virtuale: la sua priorità infatti è di tornare in pista per una gara vera, quando chiaramente ve ne sarà la possibilità .

E proprio su questo e le soluzioni per la ripresa della stagione della Formula 1 il tedesco ha aggiunto: “È un tema davvero complesso. Bisogna tenere in considerazione tutte le esigenze di business e di sopravvivenza dello sport. Ma d’altro canto è necessario garantire la sicurezza delle persone che lavorano nel paddock e, molto più importante, la sicurezza dei fan. Probabilmente correre a porte chiuse sarebbe davvero la maniera di tornare a correre prima possibile. Dobbiamo essere pazienti e cercare la soluzione migliore nell’interesse generale. È dura per me perché voglio tornare in macchina, tornare a correre. Non c’è una soluzione ideale” .



