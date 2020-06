Riparte il calcio/ Gravina: “Quarantena eccessiva, il CTS allenti le restrizioni”

Pubblicità

Riprende il grande calcio in Italia: solo domani sera infatti si riapriranno le porte degli stadi (ma non al pubblico) per le semifinali della Coppa Italia, primo appuntamento sportivo di impatto dopo quesi tre mesi di stop per l’esplosione della pandemia da coronavirus. E proprio alla vigilia di questo grande appuntamento, il numero della Federcalcio Gravina torna a parlare del nodo quarantena, argomento su cui maggiore è stato lo scontro con il CTS nel dialogico sul protocollo sanitario da applicare per la ripartenza dei campionati. Il presidente della FIGC dunque proprio questa mattina ja auspicato che la quarantena, per ora fissata a 14 giorni, venga ulteriormente ridotta, su esempio di quanto accade negli altri campionai europei, sostenuto ovviamente dai buoni numeri legati alla pandemia che si leggono. Gravina ha affermato: “Sono ottimista e mi sembra che i numeri ci diano ragione. Oggi la curva epidemiologica ci lascia ben sperare e non lo dico solo per il calcio: è evidente che, se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico Scientifico di allentare alcune restrizioni eliminando una quarantena che mi sembra particolarmente eccessiva, soprattutto se c’è l’idea di aprire agli sport amatoriali come il calcetto”.

RIPRESA CALCIO: GRAVINA TEME UN NUOVO STOP

Ovviamente dietro a questa richiesta, vi è il grande timore che, partito il campionato, queso si debba di nuovo fermare (con le conseguenze e le polemiche del caso) in caso di nuova positività al coronavirus di un giocatore. Eventualità che evidentemente vanificherebbe tutta la fatica finora fatta per far ripartire la stagione dei tre campionati professionistici. Gravina in tal senso ha aggiunto: “Domani il calcio in Italia riparte, in linea con quello che è avvenuto a livello europeo: questo è motivo di grande soddisfazione. Conseguire questo obiettivo non è stato facile, le condizioni oggettive non hanno dato massima serenità, al contrario abbiamo vissuto momenti complicati, difficili, di grande tensione. Mi auguro che il mondo del calcio non sia così sfigato da beccare un nuovo caso di coronavirus”. Il numero 1 della FIGC ha poi aggiunto: “Noi ripartiamo sapendo in modo responsabile che ci sono ancora dei rischi: dobbiamo governarli in maniera corretta perché un blocco ulteriore sarebbe una grande beffa”.



