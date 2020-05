Ripresa Serie A/ Lega vuole ripartire il 13 giugno, CTS precisa: quarantena da 14 gg

Pubblicità

Terminato solo in tarda serata di ieri il Consiglio della Lega, ecco che per la ripresa della Serie A la posizione dei 20 club è unanime e compatta perché si torni in campo già il prossimo 13 giugno. Il Consiglio ha infatti ribadito l’intenzione di tornare a giocare già in quella data per disputare come prima cosa i 4 recuperi di campionato: a seguire verrebbero disputati i 12 turni rimanenti (a a partire dalla 27^ giornata di Serie A) per provare a chiudere a ritmi serratissimi la stagione 2019-20 già entro il 26 di luglio. Il piano è dunque ben delineato: per la fine di luglio vi sarebbe spazio per le sfide di Coppa Italia (finale prevista il 2 agosto), per poi affrontare in pieno agosto le ultime partite per le coppe UEFA. Un progetto e un calendario più che mai ambizioso quello stilato dalla Lega Serie A, che sarà per forza di cose subordinato a quello che emergerà solo domani dall’incontro con il Ministro dello sport Spadafora: sarà infatti solo il governo, in accordo con FIGC a fissare la data precisa per la ripresa della Serie A.

RIPRESA SERIE A: IL CTS PRECISA SULLA QUARANTENA

Ma pure va detto che vi è grandissimo ottimismo perchè tale folle programma per la ripresa della Serie A riceva l’approvazione anche del governo già nella giornata di domani. Sempre che anche il CTS naturalmente dia il suo via libera al protocollo per la ripresa di partite e trasferte, inviato dalla FIGC solo domenica e ancora sotto esame: parere che pare scontato, ma fino a un certo punto. La Federazione per stilare il nuovo documento si è basata sulle norme già accettate dal comitato di esperti per la ripartenza degli allenamenti in forma congiunta e dunque non teme che le norme contenute possano incontrare lo sfavore del CTS. Il quale però ha voluto ieri sera precisare la propria posizione sulle ultime voci che sono circolate in materia di isolamento e quarantena per il giocatore (o membro dello staff) che risulterà positivo al coronavirus. Negli ultimi giorni infatti si è a lungo parlato della possibilità che il CTS, ottimista sui dati che arrivavano per la curva dei contagi, potesse venir incontro alle esigenze del calcio e riducesse a soli 7 giorni la quarantena prevista per i positivi, come accade in Germania. Scenario che però il comitato di esperti che sta guidando il governo nell’emergenza sanitaria ha rifiutato esplicitamente. In una nota, il CTS ha inoltre aggiunto, che ipotizzare un “trattamento particolare” in eccezione alle norme vigenti, per alcune categoria, come i calciatori (ma di lato per tutto lo sport di squadra) sarebbe “fuorviante e provocatorio, tendente a creare un clima di scarsa fiducia nell’attendibilità e nel rigore etico e scientifico” con cui il CTS si è finora mosso.



