Helena Prestes contro Ilaria Galassi al Grande Fratello 2024: l’attacco

Ancora tensione per Helena Prestes nella casa del Grande Fratello 2024, la gieffina brasiliana si è scontrata nelle scorse ore con Ilaria Galassi, unica superstite delle Non è la Rai nel reality condotto da Alfonso Signorini. E la modella e showgirl ha tuonato contro la compagna di gioco, chiedendo l’eliminazione dal reality nel corso di una discussione con Ilaria Galassi, andata in scena nelle scorse ore: “Ci sono state aggressioni verbali, ma che ti viene così vicino… questo non l’ho mai visto, mi ha fatto paura, pensavo che mi toccasse il viso, ti giuro è stato brutto avere così paura” le parole della gieffina che ha detto di augurarsi l’eliminazione del reality della compagna di gioco.

Ilaria Galassi ammette: “Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di me”

Nelle scorse ore è andato in scena un brusco faccia a faccia tra Ilaria Galassi e Helena Prestes, che potrebbe portare la showgirl a salutare il reality di Canale Cinque. La stessa ex showgirl di Non è la Rai si è detta meritevole di squalifica nella casa del Grande Fratello e ha ammesso di augurarsi che la produzione prenda provvedimenti nei suoi confronti dopo la diatriba con la compagna di gioco.

“Io te lo dico, mi auguro che prendano qualche provvedimento per il comportamento che ho avuto l’altra notte. Sì, che lo prendano con me, quanto lo spero” ha detto chiacchierando con Jessica Morlacchi nel programma.

