Risultati Affluenza Elezioni Regionali Basilicata 2024/ I dati su province e comuni, le rilevazioni

REGIONALI, I DATI SULL’AFFLUENZA IN BASILICATA 2024 ALLE ORE 12

Mentre sono in corso le Elezioni Regionali Basilicata 2024 e cresce l’attesa per i risultati, gli occhi sono puntati soprattutto sull’affluenza, unici dati attualmente a disposizione, seppur parziale. Alle ore 12 è scattato il primo “tagliando”, infatti è stata registrata la prima percentuale che ci consente di fare un’analisi soprattutto alla luce di quanto accaduto nella precedente tornata elettorale regionale. Per ora l’affluenza alle urne si è attestata al 9,12%, una percentuale in netto calo rispetto a quella registrata nel 2019, quando alla stessa ora fu registrato il 13,31%.

Bisogna però tener conto che in quell’occasione il voto fu in un’unica giornata, solo la domenica, mentre stavolta è “spalmato” su domenica e lunedì. Per quanto riguarda la provincia di Potenza, l’affluenza è ancor più bassa: è all’8,84% contro il 13,42% del 2019. Leggermente più alta è l’affluenza registrata in provincia di Matera: è al 9,74% contro il 13,08% del 2019. In linea generale, dunque, è evidente dai primi risultati sull’affluenza alle Elezioni Regionali Basilicata 2024 come ci sia uno scarto di quasi quattro punti percentuali.

DOVE SI REGISTRA L’AFFLUENZA PIÙ ALTA, DOVE È PIÙ BASSA ALLE REGIONALI BASILICATA 2024

Soffermiamoci ora sui primi risultati che riguardano l’affluenza alle Elezioni Regionali Basilicata 2024 nei due capoluoghi. A Potenza si registra una differenza maggiore rispetto al 2019 e a quanto registrato ora a Matera. Infatti, la percentuale si ferma a 13,89 contro il 21,13% della precedente appuntamento elettorale. Siamo oltre i sei punti percentuali, un dato che non può che rappresentare un campanello d’allarme, sebbene comunque siamo solo all’inizio di questa due giorni di Elezioni Regionali Basilicata 2024. Per quanto riguarda Matera, è stata registrata un’affluenza del 10,57% rispetto al 15,36% del 2019. Potenza è sicuramente tra i Comuni coinvolti quello che registra una delle affluenze più alte alle 12 di oggi, ma non è la percentuale più alta.

Infatti, l’affluenza maggiore alle 12 è stata registrata a Montalbano Jonico, dove è del 14,35% (contro il 13,06% del 2019). Sul sito Eligendo, il portale del Viminale che fornisce i dati, si può constatare anche qual è il Comune con l’affluenza più bassa: si tratta di Sasso di Castalda, dove alle 12 l’affluenza è del 3,73% rispetto al 9,01% delle precedenti elezioni regionali in Basilicata.











