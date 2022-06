Risultati Ballottaggio Catanzaro, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Donato vs Fiorita

RISULTATI BALLOTTAGGIO CATANZARO, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2022: AFFLUENZA E COME SI VOTA

Urne aperte anche a Catanzaro per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022: si vota dalle ore 7 fino alle 23, quando poi i primi risultati – con annesso avvio delle operazioni di spoglio – forniranno il nome del nuovo sindaco che guiderà il Consiglio comunale per i prossimi 5 anni. Dopo i risultati del primo turno (12 giugno scorso) sono Valerio Donato – candidato in quota Centrodestra – e Nicola Fiorita – candidato del Centrosinistra – a sfidarsi fino all’ultimo voto, partendo dal vantaggio accumulato da Donato, che appena due settimane fa prese il 44,01% delle preferenze con ben 20.768 voti al primo turno, garantendosi il ballottaggio contro Fiorita, 31,71% (14.966 preferenze). Capire come si vota è davvero semplice, dal momento che è sufficiente una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno e non è permesso alcun voto disgiunto.

A sostenere i candidati al ballottaggio a Catanzaro sono le rispettive liste. Per Valerio Donato troviamo: Alleanza per Catanzaro (7,56% al primo turno), Prima l’Italia (6,38%), Progetto CZ Catanzaro (6,05%), Catanzaro Azzurra (5,87%), Riformisti Avanti (5,56%), Cambiamo! con Toti (5,30%), #FareperCatanzaro (4,96%), Rinascita (4,93%), Italia al Centro (4,31%), Volare Alto (2,89%). Per Nicola Fiorita, invece, abbiamo: Cambiavento (7,35% al primo turno), Mò Fiorita Sindaco (7,23%), PD (5,80%), M5S (2,77%), Catanzaro Fiorita-PSI-Volt-Civiche (2,70%). Nel corso della giornata saranno annunciati alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 i dati sull’affluenza alle urne: dopo le 23, invece, non sono attesi exit poll, ma i principali istituti demoscopici divulgheranno i primi dati reali con proiezioni e spoglio in tempo reale.

RISULTATI BALLOTTAGGIO CATANZARO 2022: DONATO VS FIORITA, CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO?

Antonello Talerico, che ha ottenuto il 13,12% di voti al primo turno, non prenderà parte al ballottaggio per le elezioni comunali 2022 di Catanzaro, ma potrebbe rivestire un ruolo determinante nella corsa alla poltrona di sindaco tra Donato e Fiorita. Nei giorni scorsi, infatti, ha rivelato: “Sosterrò Nicola Fiorita e rimango nel Centrodestra anche se non più in Forza Italia. Di sicuro non entrerò a far parte assolutamente della coalizione con Pd e M5S. Non posso andare con Donato per tanti motivi, ma in primo luogo perché quell’area ha posto un veto sulla mia candidatura a sindaco e non ha voluto dialogare con me anche se, adesso, cerca i miei voti con un atto politico di una scorrettezza unica. E lo fa non interloquendo con me, ma tentando di contattare tutti i miei candidati, i quali non sono dei mercenari”.

E, ancora: “Sostengo Fiorita non perché abbiamo trovato un accordo sul dare e avere e con lui sindaco non ci sarà nessuna ingovernabilità. La mia scelta non è ideologica perché, in quel caso non avrei dovuto appoggiare nessuno dei due; la mia valutazione va alla persona. Qualcuno, poi, parla di anatra zoppa: vedrete che quest’anatra zoppa diventerà un cinghiale. Da queste parti nessuno si dimette”. Nonostante questa decisione, la sensazione è che lo scontro al ballottaggio tra Donato e Fiorita a Catanzaro sarà deciso solo e soltanto dagli elettori e la speranza è che si possa registrare un’elevata affluenza alle urne.

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2022 A CATANZARO: SEGGI E NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Dopo le ore 23 cominceranno i primi scrutini in diretta per scoprire i risultati del ballottaggio chi sarà il nuovo sindaco di Catanzaro eletto alle elezioni Comunali 2022: in attesa dunque dei risultati al ballottaggio per le Elezioni Comunali 2022 definitivi, ecco qui sotto la doppia ipotesi su come sarà la composizione di maggioranza e opposizione nel prossimo Consiglio Comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri più votati al primo turno (salvo riconteggi, rinunce, sostituzioni in quanto nominati poi assessori).

Consiglio comunale Catanzaro con Donato Sindaco, i seggi

Maggioranza

– Valerio Donato

– 3 Alleanza per Catanzaro: Eugenio Riccio, Manuel Laudadio e Rosario Mancuso

– 2 per Prima l’Italia: Rosario Lostumbo e Giovanni Costa

– 2 per “Catanzaro Azzurra”: Marco Polimeni e Alessandra Labello

– 2 per “Riformisti Avanti”: Giorgio Arcuri e Stefano Veraldi

– 2 per “Progetto Catanzaro”: Emanuele Ciciarello e Luigi Levato

– 2 per Catanzaro prima di tutto: Manuela Costanzo e Lea Concolino

– 2 per Fare per Catanzaro: Sergio Costanzo e Giorgia Siciliotto

– 1 per Rinascita: Giovanni Parisi

– 1 per Italia al Centro: Francesco Scarpino

– 1 per Volare Alto: Antonio detto Jonni Corsi

Opposizione

– Nicola Fiorita

– 2 Cambiavento: Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo

– 2 per Mò: Daniela Palaia e Tommaso Serraino

– 2 per il Partito Democratico: Giusy Iemma e Fabio Celia

– 1 per il M5S: Danilo Sergi

– 1 Antonello Talerico

– 1 per Noi con l’Italia: Giulia Procopi

– 1 per Io scelgo Catanzaro: Raffaele Serò

– 1 per Catanzaro al centro: Antonio Barberio

– 1 per Fratelli d’Italia: Wanda Ferro

Consiglio comunale Catanzaro con Fiorita Sindaco:

Maggioranza

– Nicola Fiorita

– 3 Cambiavento: Gianmichele Bosco, Vincenzo Capellupo e Donatella Monteverdi

– 2 per Mò: Daniela Palaia e Tommaso Serraino

– 2 per il Partito Democratico: Giusy Iemma e Fabio Celia

– 1 per il M5S: Danilo Sergi

– 1 per Catanzaro Fiorita: Gregorio Buccolieri

Opposizione

– Valerio Donato

– 3 Alleanza per Catanzaro: Eugenio Riccio, Manuel Laudadio e Rosario Mancuso

– 2 per Prima l’Italia: Rosario Lostumbo e Giovanni Costa

– 2 per “Catanzaro Azzurra”: Marco Polimeni e Alessandra Labello

– 2 per “Riformisti Avanti”: Giorgio Arcuri e Stefano Veraldi

– 2 per “Progetto Catanzaro”: Emanuele Ciciarello e Luigi Levato

– 2 per Catanzaro prima di tutto: Manuela Costanzo e Lea Concolino

– 1 per Fare per Catanzaro: Sergio Costanzo

– 1 per Rinascita: Giovanni Parisi

– 1 per Italia al Centro: Francesco Scarpino

– 1 per Volare Alto: Antonio detto Jonni Corsi

– 1 Antonello Talerico

– 1 per Noi con l’Italia: Giulia Procopi

– 1 per Io scelgo Catanzaro: Raffaele Serò

– 1 per Catanzaro al centro: Antonio Barberio

– 1 per Fratelli d’Italia: Wanda Ferro











