Risultati ballottaggio Elezioni Comunali 2023/ Diretta: Acireale, Piazza Armerina, Assemini, Aci Sant’Antonio

Ultime ore disponibili per votare il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 nei 5 Comuni in gioco tra Sicilia e Sardegna: sfida aperta a Aci Sant’Antonio, Acireale, Piazza Armerina, Assemini e Siracusa. Come ben sappiamo, si vota fino alle ore 15 di oggi lunedì 12 giugno 2023, a seguire subito lo spoglio in diretta con i primi risultati e gli exit poll nei centri coinvolti nella corsa all’elezione del sindaco e del Consiglio comunale.

I risultati del primo turno delle Elezioni Comunali non è bastato ad eleggere il nuovo primo cittadino: nessuno dei candidati è riuscito a raggiungere il 40 o il 50 per cento, a seconda della regione di appartenenza. L’unico capoluogo di regione chiamato alle urne è quello di Siracusa, dove la sfida è tra il sindaco uscente Italia e il candidato di centrodestra Messina. Negli altri comuni con più di 15 mila abitanti protagonisti al secondo turno sarà sufficiente raccogliere un voto in più dell’avversario per ottenere la vittoria, mentre la ripartizione dei voti alle liste resta quella del primo turno.

Ballottaggio Elezioni Comunali 2023: risultati Sicilia – risultati Assemini

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA BALLOTTAGGIO E CANDIDATI SINDACO

Qui di seguito riportiamo in breve i risultati del primo turno delle elezioni comunali 2023, in vista del ballottaggio a breve concluso nei Comuni di Aci Sant’Antonio, Acireale, Piazza Armerina, Assemini: dai risultati delle liste con le preferenze fino ai candidati sindaco che si sfidano alle urne.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Aci Sant’Antonio

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 ad Aci Sant’Antonio (Catania) vedono protagonisti due assessori in carica dell’amministrazione uscente. In lizza Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria: il primo è ostenuto dalle liste Cittàttiva, Aci Sant’Antonio 2030, Avanti Così Aci S. Antonio, Aci Sant’Antonio Domani, il secondo invece da Forza Italia, Uniti per Aci Sant’Antonio, Aci Sant’Antonio Avanti Santamaria Sindaco, Democrazia Cristiana, I Centristi. I due sono divisi da poco meno di 300 voti: Rocca ha raccolto il 33,09 per cento, mentre Santamaria si è fermato al 30,13 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Acireale

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 ad Acireale (Catania) vedono protagonisti due volti di spicco della politica locale. In lizza Roberto Barbagallo e Nino Garozzo: il primo è sostenuto dalle liste Acireale Riparte, L’8 per Acireale, Acireale Vale!, Insieme per Acireale Vento di Cambiamento, Acireale 2030, Roberto Barbagallo Sindaco, Acireale E’ Viva, Lavoro Solidarietà e Progresso, il secondo invece da Prima l’Italia, Democrazia Cristiana, Sud chiama Nord Cateno De Luca per Acireale, Fratelli d’Italia, Curiamo Acireale, Garozzo Sindaco. I due sono divisi da circa otto punti percentuali: Barbagallo ha raccolto il 34,3 per centro, mentre Garozzo è arrivato al 26,7 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Piazza Armerina

Sfida tutta interna al centrodestra al ballottaggio delle elezioni comunali 2023 di Piazza Armerina (Enna). In campo Nino Cammarata e Massimo Di Seri: il primo è sostenuto da Io Sto con Nino – Sindaco, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Italia Libertas Unione di Centro, mentre il secondo vanta l’appoggio di Forza Italia, Sud Chiama Nord per l’Equità Territoriale, Democrazia Cristiana. Cammarata al primo turno ha raccolto il 32,3 per cento per un totale di 3.893 voti, mentre Di Seri si è fermato al 21,7 per cento per un totale di 2.613 voti.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Assemini

L’unico ballottaggio delle elezioni comunali 2023 in Sardegna si tiene ad Assemini (Cagliari), dove lo scontro è tra Mario Puddu e Diego Corrias. Il primo è sostenuto da Mario Puddu Sindaco, Riformatori Sardi, Unione di centro (Udc), Sardegna 20venti Tunis, mentre il secondo è sostenuto da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Assemini Va Avanti, Partito socialista italiano (Psi). Puddu ha ottenuto il 37,8 per cento, mentre Corrias s’è fermato al 31,2 per cento.

FINO A QUANDO E COME SI VOTA IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Le urne per il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 sono aperte fino alle ore 15.00. Ovviamente possono votare gli stessi elettori iscritti alle liste elettorali, mentre coloro che acquisiscono la maggiore età dopo il primo turno non sono ammessi al voto. L’elettore deve presentarsi al seggio munito di tessera elettorale e documento di riconoscimento personale (carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione). Sono validi per il voto anche la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica e le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché risultino regolari e possano assicurare la precisa identificazione della persona. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Come ricordato dal Viminale, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto











