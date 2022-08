Risultati Bundesliga, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI BUNDESLIGA: SI GIOCA LA 4^ GIORNATA

Per i risultati di Bundesliga si gioca la 4^ giornata: saremo in campo sabato 27 e domenica 28 agosto, ma il turno è stato inaugurato dal consueto anticipo del venerdì sera che è stato Friburgo Bochum. Riguardo le partite del fine settimana, diamo uno sguardo agli impegni delle squadre di cartello: il Bayern, unica a punteggio pieno e con la bellezza di 15 gol segnati – sette di questi la scorsa domenica, sul campo del Bochum – torna all’Allianz Arena nella sfida classica al Borussia Monchengladbach, e gli ospiti sperano essendo ancora imbattuti e con 7 punti dopo tre giornate.

DIRETTA/ Bochum Bayern Monaco (risultato finale 0-7): goleada dei bavaresi!

Il Borussia Dortmund deve invece riscattare il clamoroso ko dell’ultimo fine settimana: avanti 2-0 a un minuto dal 90’, è riuscito a perdere al Signal Iduna Park contro il Werder Brema. Per Edin Terzic la possibilità di riprendere quota passa dalla trasferta di Berlino contro l’Hertha; il Lipsia, sconfitto nella vecchia capitale della Germania Est dall’Union, riparte invece alla Red Bull Arena contro il Wolfsburg, ex big in crisi di identità. Vedremo allora quello che succederà nei risultati di Bundesliga per questa 4^ giornata, nel frattempo possiamo continuare la nostra analisi sulle partite che ci attendono oggi.

Risultati Bundesliga, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata (20-21 agosto)

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Un’osservata speciale nei risultati di Bundesliga per la 4^ giornata sarà anche il Bayer Leverkusen: l’anno scorso gran campionato per le Aspirine, che hanno chiuso al terzo posto ritrovando la Champions League. In questa stagione però il Bayer sta facendo malissimo: se due giornate fa aveva perso dominando, il ko interno contro l’Hoffenheim è stato tremendo e adesso per Gerardo Seoane si parla già di possibile esonero. Bisognerà necessariamente prendersi una vittoria contro il Mainz, ma il problema è che i biancorossi hanno finora fatto 7 punti e sono una delle squadre più calde del momento.

DIRETTA/ Bayern Monaco Wolfsburg (risultato finale 2-0): primo posto per i bavaresi

Attenzione poi al già citato Union Berlino, che ha lottato per la Top 4 nell’ultima Bundesliga e ha una coppia di attaccanti niente male: per loro l’impegno sarà sul campo di uno Schalke 04 che vuole tornare grande senza troppe attese, mentre l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’Europa League, se la vede proprio contro quel Werder Brema che è stato assoluto protagonista dello scorso turno in Germania, e che a proposito di nobiltà da ritrovare ha parecchi argomenti da schierare. Non resta allora che affidarsi ai campi, tra poco per i risultati di Bundesliga si tornerà a giocare…

RISULTATI BUNDESLIGA: 4^ GIORNATA

SABATO 27 AGOSTO

Ore 15:30 Mainz Bayer Leverkusen

Ore 15:30 Lipsia Wolfsburg

Ore 15:30 Schalke 04 Union Berlino

Ore 15:30 Hertha Berlino Borussia Dortmund

Ore 18:30 Bayern Borussia Monchengladbach

DOMENICA 28 AGOSTO

Ore 15:30 Colonia Stoccarda

Ore 17:30 Werder Brema Eintracht

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern 9

Borussia Monchengladbach, Union Berlino, Mainz 7

Friburgo, Hoffenheim, Borussia Dortmund 6

Colonia, Werder Brema 5

Augsburg 3

Lipsia, Stoccarda, Schalke 04, Wolfsburg, Eintracht 2

Hertha 1

Bayer Leverkusen, Bochum 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA