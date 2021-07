Risultati Champions league 2021/ Diretta gol live score: 1^ turno qualificazioni

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI IL 1^ TURNO QUALIFICAZIONE

Ancora non abbiamo chiuso gli Europei 2020, che già torna di scena il calcio per club e soprattutto si apre la stagione 2021-22 della Champions league, i di cui risultati sono oggi gran protagonisti. Si apre infatti oggi il primo turno delle qualificazioni della competizione targata UEFA: in campo 31 campioni delle federazioni dalla numero 18 alla 51 del ranking europeo (ad eccezione del Liechtenstein) più la squadra vincente del turno preliminare, pronti ad affrontarsi in match di andata e ritorno e dunque dare il via a una una nuova entusiasmante edizione della Champions league. Che ovviamente si annuncia davvero molto lunga: dopo una versione molto più fitta del calendario ufficiale, motivata dal difficile contesto derivato dalla pandemia, finalmente il programma appare meno ingolfato ma non meno intenso o interessante. Basti pensare che solo con questo primo turno avremo già 16 incontri a farci compagnia, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2021: I MATCH IN PROGRAMMA

Impazienti di dare la parola al campo e dunque ottenere oggi i primi risultati della Champions league 2021-22 pure ci pare doveroso andare a controllare il programma che ci attende in questo martedì 6 luglio 2021. Come facile immaginare il calendario è ben fitto: saranno ben sedici i match previsti nel turno di andata del primo turno di qualificazione della Champions league, ma saranno appena sette gli incontri che ci faranno compagnia oggi. Da calendario dunque si comincerà alle ore 18.00 con le sfide Flora-Hibernians, Ferencvaros-Prishtina e HJK-Buducnost Podgorica, mentre alle ore 19.00 avranno luogo Zalgiris-Linfield e CFR Cluj-Borac. Proseguendo ecco che in questo martedì dedicato ai risultati della Champions leaague, alle ore 19.30 sarà fischio d’inizio per Fola-Lincoln Red Imps, mentre solo alle ore 20.00 avrà luogo l’incontro Shkendija-Mura, a Skopje.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 18:00 Ferencvaros -Prishtina

Ore 18:00 Flora-Hibernians

Ore 18:00 HJK-Buducnost

Ore 19:00 CFR Cluj-Borac Banja Luka

Ore 19:00 Zalgiris-Linfield

Ore 19:30 Fola-Lincoln

Ore 20:00 Shkendija-Mura

