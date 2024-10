RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO LA SECONDA GIORNATA!

Si torna a giocare per i risultati Champions League: martedì 1 ottobre inizia la seconda giornata di questa scintillante fase che prevede un girone unico e 36 squadre che lottano all’interno di una sola classifica, a caccia degli otto posti che qualificano direttamente agli ottavi e dei piazzamenti per i playoff. Le partite del giorno sono 9, perché stavolta i risultati Champions League si intersecano anche con le altre due coppe: di conseguenza avremo una seconda giornata che si svilupperà solo su martedì e mercoledì, per un programma che anche oggi scatterà alle ore 18:45 (con Salisburgo Brest e Stoccarda Sparta Praga) per poi farci vivere nove gare alle ore 21:00.

Risultati Champions League/ Brest, che esordio. Barca ko! Diretta gol live score (19 settembre 2024)

Tra queste anche gli impegni di due italiane: Bayer Leverkusen Milan e Inter Stella Rossa sono le due partite che naturalmente osserveremo con particolare attenzione, sperando che il cammino delle due milanesi prosegua nel migliore dei modi. Poi per i risultati Champions League sono previsti anche alcuni big match e dunque scopriremo tutto strada facendo anche perché, come del resto si diceva anche due settimane fa, questo nuovo girone unico rende complicato fare calcoli fino ad un certo punto della competizione, di certo però iniziare con due vittorie in altrettante giornate sarebbe già un ottimo biglietto da visita verso la qualificazione agli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Inter imbattuta all'Etihad! Diretta gol live score (18 settembre 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DUE MILANESI

Con i risultati Champions League ci soffermiamo dunque sulle due italiane in campo: Milan e Inter sono reduci dai due impegni in campionato che hanno dato un saldo positivo. L’Inter doveva riscattare proprio la sconfitta nel derby e un inizio di stagione non esaltante, ha ritrovato i gol di Lautaro Martinez e ha vinto sul campo dell’Udinese prendendo un po’ di fiato e migliorando la sua classifica. Il Milan invece ha schiantato il Lecce a San Siro: quella rossonera sembra essere una squadra che gira nonostante qualche difetto strutturale, adesso però nei risultati Champions League si arriva con uno scenario diverso.

Risultati Champions League, Classifica/ Diretta gol live score: ottima Juve, ora Milan! (17 settembre 2024)

Non va infatti dimenticata la sconfitta subita in casa contro il Liverpool all’esordio, al termine della quale si era addirittura parlato di un probabile esonero di Paulo Fonseca; il tecnico portoghese ha poi vinto il derby e si è rimesso in carreggiata alla grande. L’Inter arriva invece dal pareggio sul campo del Manchester City: sicuramente un risultato importante anche per il modo in cui è maturato, i nerazzurri hanno mostrato personalità contro una corazzata e questa sera hanno una bella occasione contro la Stella Rossa. Siamo solo all’inizio della competizione ma le partite che si giocano oggi sono già molto importanti, dunque scopriremo presto quello che succederà con i risultati Champions League.

RISULTTI CHAMPIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

Ore 18:45 Salisburgo Brest

Ore 18:45 Stoccarda Sparta Praga

Ore 21:00 Arsenal Psg

Ore 21:00 Barcellona Young Boys

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Milan

Ore 21:00 Borussia Dortmund Celtic

Ore 21:00 Inter Stella Rossa

Ore 21:00 Psv Sporting Lisbona

Ore 21:00 Slovan Bratislava Manchester City

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Bayern, Celtic, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Borussia Dortmund, Sparta Praga, Liverpool, Juventus, Real Madrid, Sporting Lisbona, Benfica, Monaco, Brest, Atletico Madrid, Psg 3

Arsenal, Manchester City, Bologna, Inter, Atalanta, Shakhtar 1

Sturm Graz, Barcellona, Lipsia, Stella Rossa, Girona, Psv, Stoccarda, Milan, Lille, Salisburgo, Bruges, Young Boys, Slovan Bratislava, Feyenoord, Dinamo Zagabria 0