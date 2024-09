RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA ALL’ATALANTA

Con i risultati Champions League siamo ancora pronti a entrare in una nuova fase: martedì 17 settembre, dopo tanta attesa, si conclude finalmente la prima giornata di quello che è a tutti gli effetti un girone unico, con una classifica in cui sono “tutte contro tutte” e si sfideranno per le posizioni che determineranno poi il futuro nella competizione. Si parte alle ore 18:45 con Bayer Leverkusen Feyenoord e Stella Rossa Benfica, alle ore 21:00 ecco altre quattro partite tra cui la scintillante Atalanta Arsenal: dunque non cambiano le fasce orarie per i risultati Champions League e avremo due italiane in campo, ma per il resto è davvero tutto diverso.

Sostanzialmente le grandi novità sono due: la prima è quella che, per l’appunto, non si parla più di una divisione in gironi (che sono otto) ma il calendario è diverso e, come seconda new entry nei risultati Champions League, la programmazione della settimana riguarda anche il giovedì perché è aumentato il numero di partite, che dunque saranno 18 (non più 16) spalmate su tre giorni e non due. Adesso però bisogna parlare di calcio giocato, o comunque provare ad anticipare i temi di questo intrigante martedì: possiamo allora accomodarci nell’attesa, e iniziare davvero a parlare di risultati Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LO SCENARIO

I risultati Champions League ci propongono davvero una nuova era: abbiamo sempre un round robin e una classifica ma, a differenza degli ultimi 30 anni, è scomparsa la divisione in gironi. Soltanto uno compone la prima fase della Champions League, con un calendario che prevede che ciascuna squadra giochi otto partite in sola andata: il fattore campo è stato sorteggiato insieme alle avversarie seguendo alcuni criteri (una partita interna e una esterna per ciascuna fascia nelle urne, naturalmente lo stesso numero di match casalinghi e in trasferta) e chiaramente c’è chi può essere stato più fortunato e chi meno.

Ora, bisogna dire che per i risultati Champions League era così anche in passato nel comporre gli otto gironi, ma adesso tutte le squadre fanno parte della stessa classifica e di conseguenza la differenza nel percorso potrebbe essere più sostanziale. Questo giovedì è già una rivoluzione in sè perchè per tantissimi anni abbiamo visto la Champions League di martedì e mercoledì; la prima italiana impegnata nel terzo giorno del torneo è l’Atalanta, che torna a giocare in questa competizione e apre le danze nella bellissima sfida di Bergamo contro l’Arsenal. Staremo a vedere cosa succederà sui campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Feyenoord Bayer Leverkusen

Ore 18:45 Stella Rossa Benfica

Ore 21:00 Atalanta Arsenal

Ore 21:00 Atletico Madrid Lipsia

Ore 21:00 Brest Sturm Graz

Ore 21:00 Monaco Barcellona