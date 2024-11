RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TRIPLICE FISCHIO

Vediamo insieme come terminano i risultati Champions League: finale amaro per il Bologna, che perde 0-1 contro il Monaco al termine di una gara combattuta ma decisa da un singolo episodio a favore dei monegaschi. I rossoblù hanno cercato di resistere e hanno avuto alcune occasioni, ma non sono riusciti a recuperare lo svantaggio.

La Juventus esce con un pareggio prezioso in trasferta contro il Lille, chiudendo 1-1. I bianconeri hanno lottato per tutta la partita e sono riusciti a trovare il gol che ha riequilibrato l’incontro, portando a casa un punto importante. Grande impresa del Milan al Bernabeu, dove supera il Real Madrid con un convincente 3-1. I rossoneri hanno giocato con carattere e hanno capitalizzato le loro occasioni, portando a casa una vittoria di prestigio in trasferta. Infine, il Lisbona dilaga con un netto 4-1, dimostrando superiorità e imponendosi con un’ottima prestazione offensiva. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FINE PRIMO TEMPO

Come stanno andando i risultati Champions League alla fine del primo tempo? Il Bologna è ancora sullo 0-0 contro il Monaco. Nonostante un gol annullato a Castro che ha generato molte polemiche, i rossoblù hanno tenuto testa agli avversari. Il Monaco ha sfiorato la rete con Embolo e Golovin, ma Skorupski ha risposto presente con interventi decisivi. Al Bernabeu, invece, Milan e Real Madrid sono sull’1-1. Il Real ha aperto le marcature, ma i rossoneri hanno reagito rapidamente, trovando il pareggio con una bella azione. La partita resta aperta e intensa, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

A Lille, serata complicata per la Juventus, sotto di un gol contro i padroni di casa. I francesi hanno trovato il vantaggio e stanno controllando la partita, mentre i bianconeri faticano a trovare spazi e a costruire azioni pericolose. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SECONDI TEMPI

Sono appena terminati i secondi tempi delle sfide che oggi vedevano scendere in campo PSV e Girona in Olanda ma anche Slovan Bratislava e Dinamo Zagabria in Slovacchia. Tantissimi gol in questo pomeriggio che è solo un antipasto di ciò che vedremo questa sera con sfide come Real Madrid Milan, Bologna Monaco e Lille Juventus. Vittoria per gli olandesi del PSV contro il Girona.

Decidono il match le reti di Flamingo, Tillman e Bakayoko. Nel finale autogol di Krejci per il 4-0 finale. Vittoria in trasferta per la Dinamo Zagabria che ha la meglio sugli avversari con una prova convincente vincendo con il risultato di 1-4. Mattatore di giornata Kulenovic con una doppietta. (Marco Genduso)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PRIMI TEMPI

Sono appena terminati i primi tempi delle prime due sfide della quarta giornata di Champions League. Doppio vantaggio per il PSV contro il Girona. L’eroe di giornata è l’americano Tillman. Il centrocampista dapprima realizza l’assist con una grande rimessa verso il colpo di testa di Flamingo e poco più tardi si mette in proprio segnando la rete del 2-0. Spettacolo anche tra Slovan Bratislava e Dinamo Zagabria.

La squadra croata si trova sopra nel risultato grazie alle due reti che portano la firma di Spikic e Sucic. Dall’altro lato rete di una conoscenza italiano come Strelec, passato in Italia tra le maglie di Reggina e Spezia. (Marco Genduso)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le emozioni di PSV Eindhoven Girona e Slovan Bratislava Dinamo Zagabria, i risultati Champions League oggi non iniziano in maniera particolarmente scintillante con i due anticipi, ma la posta in palio sarà molto alta. In PSV Eindhoven Girona infatti si affrontano olandesi e spagnoli, con il PSV che ha finora raccolto 2 punti con altrettanti pareggi e una sconfitta, mentre il Girona è a quota 3 punti con una vittoria ma anche due sconfitte, entrambe inseguono almeno un posto ai playoff e il verdetto di questa sera potrebbe essere significativo per capire chi abbia le maggiori possibilità.

Slovan Bratislava Dinamo Zagabria è invece già un’ultima spiaggia per gli slovacchi, ancora fermi a zero punti, mentre i croati possono sognare, perché hanno già 4 punti nonostante l’inizio sia stato con la sconfitta per 9-2 contro il Bayern Monaco (che adesso è dietro in classifica) e un’altra vittoria lancerebbe in alto la Dinamo Zagabria. Adesso però la parola passa ai campi, perché sta per cominciare il martedì in compagnia dei risultati Champions League!

L’ALTRO BIG MATCH

Real Madrid Milan è naturalmente la partita più affascinante per i risultati Champions League oggi, ma Liverpool Leverkusen potrebbe meritarsi il “titolo” di match clou per quanto riguarda la situazione di classifica. Il Liverpool infatti è una delle due squadre ancora a punteggio pieno a quota 9 punti in classifica alla pari dei connazionali dell’Aston Villa, mentre il Bayer Leverkusen campione di Germania in carica segue a quota 7 con due vittorie e un pareggio.

Non c’è nessuna partita dello stesso livello in questa quarta giornata, fra due serie pretendenti alle prime otto posizioni, che garantiranno l’accesso immediato agli ottavi di finale senza passare dai precedenti playoff, un’altra delle grandi novità dell’edizione 2024-2025 della Champions League. Il Leverkusen è anche la migliore delle cinque squadre tedesche, mentre le quattro inglesi finora non hanno mai perso nemmeno una volta, anche il confronto “nazionale” è decisamente intrigante, come sempre fra Inghilterra e Germania… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI TORNA IN CAMPO CON NOVE PARTITE!

Eccoci pronti a vivere oggi, martedì 5 novembre 2024, un giorno con tantissime emozioni che saranno garantite dai risultati Champions League. In questa nuova edizione le partite sono ulteriormente aumentate e quindi ne abbiamo nove ogni giorno: giunti alla quarta giornata, è ormai chiaro a tutti che il format prevede un paio di “anticipi” alle ore 18.45 e poi il resto degli incontri alle 21.00. Inoltre, avendo ben cinque italiane in lizza, naturalmente un giorno ne abbiamo ben tre impegnate: è il caso di oggi grazie a Bologna, Juventus e Milan (in ordine alfabetico), mentre domani sarà chiaramente il giorno di Inter e Atalanta.

Tutto questo premesso, possiamo adesso presentare tutte le partite che ci attendono nelle prossime ore con i risultati Champions League, a cominciare appunto dalle ore 18.45, quando potremo seguire PSV Eindhoven Girona e Slovan Bratislava Dinamo Zagabria, però naturalmente il meglio arriverà alle ore 21.00, compresi i tre appuntamenti con le squadre italiane. In prima serata infatti oggi avremo Bologna Monaco, Borussia Dortmund Sturm Graz, Celtic Lipsia, Lille Juventus, Liverpool Leverkusen, Real Madrid Milan e Sporting Lisbona Manchester City.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SULLE ITALIANE

Naturalmente spicca Real Madrid Milan e non solo perché è un match che ci riguarda nei risultati Champions League. Le due società assommano un totale di 22 Coppe dei Campioni, negli ultimi anni il conto è diventato nettamente favorevole agli spagnoli ma resta il fascino di una sfida meravigliosa, a maggior ragione grazie alla presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Per il Milan una sfida di lusso, però non è l’ideale per sbloccarsi da una posizione di classifica che con soli 3 punti inizierebbe a farsi difficile in caso di un’altra sconfitta.

Anche il Bologna è in difficoltà, ma questo poteva essere messo in conto: le ultime due vittorie in campionato hanno riportato il buon umore in casa rossoblù ma ora serve una scossa anche nei risultati Champions League, sebbene non sarà facile contro un Monaco che finora ha fatto meglio del previsto. Infine Lille Juventus, bella sfida tra due squadre appaiate a quota 6 punti: per i bianconeri sarebbe fondamentale un risultato positivo per mantenersi in quota e iniziare a coltivare grandi ambizioni in questa Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

ore 18.45

PSV Eindhoven Girona 4-0: al 16′ pt Flamingo R. (PSV) , al 33′ pt Tillman M. (PSV) , al 38′ st Bakayoko J. (PSV), al 44 pt’, Autogol di Krejci (PSV) .

Slovan Bratislava Dinamo Zagabria 1-4: al 5′ pt Strelec D. (Slovan Bratislava) al 10′ pt Spikic D. (Din. Zagabria) , al 30′ pt Sucic P. (Din. Zagabria) , al 9′ st Kulenovic S. (Din. Zagabria) , al 27′ st Kulenovic S. (Din. Zagabria) .

ore 21.00

Bologna Monaco 0-1

Borussia Dortmund Sturm Graz 1-0

Celtic Lipsia 3-1

Lille Juventus 1-1

Liverpool Leverkusen 4-0

Real Madrid Milan 1-3

Sporting Lisbona Manchester City 4-1

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 12

Monaco 10

Borussia Dortmund, Aston Villa 9

Juventus, Lille, Manchester City, Inter, Sporting Lisbona, Arsenal, Brest, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria 7

Milan, Barcellona, Benfica, Feyenoord, Real Madrid, 6

Atalanta, PSV 5

Sparta Praga, Stoccarda, PSG, Celtic 4

Bayern, Girona, Atletico Madrid, Bruges 3

Bologna, Shakhtar 1

Lipsia, Sturm Graz, Salisburgo, Young Boys, Stella Rossa, Slovan Bratislava 0