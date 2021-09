Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score 2^ giornata

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE:

Protagonista anche questa sera, mercoledì 29 settembre, sarà naturalmente la Champions League, che ci sta proponendo la sua seconda giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per un’altra serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo, speriamo pure in ottica italiana. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la seconda giornata della fase a gironi.

Nel gruppo E avremo alle ore 21.00 Bayern Monaco Dinamo Kiev e Benfica Barcellona; appuntamento invece diversificato nel girone F, che inizierà alle ore 18.45 con Atalanta Young Boys per poi proporre alle ore 21.00 Manchester United Villarreal; il girone G invece scenderà in campo solo alle ore 21.00 con Salisburgo Lilla e Wolfsburg Siviglia; infine doppia fascia oraria nel girone H, che avrà alle ore 18.45 Zenit San Pietroburgo Malmoe e alle ore 21.00 Juventus Chelsea.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Atalanta e Juventus, che scenderanno in campo oggi. I nerazzurri arrivano da un buonissimo pareggio esterno sul campo del Villarreal due settimane fa, adesso per l’Atalanta è il turno della partita sulla carta più facile del girone, cioè quella a Bergamo contro gli svizzeri dello Young Boys, che però hanno debuttato sconfiggendo il Manchester United. Inutile dunque fare calcoli, serve vincere per avvicinare la terza qualificazione consecutiva agli ottavi di finale.

La Juventus invece si trova in un girone che ha sulla carta gerarchie ben definite: bianconeri e Chelsea hanno già staccato Zenit e Malmoe, ma stasera allo Stadium arrivano proprio i campioni d’Europa in carica. La qualificazione non dovrebbe essere in discussione sulla totalità delle sei giornate, ma naturalmente Juventus Chelsea deve dare risposte importanti a Massimiliano Allegri in termini di personalità, gioco e carattere contro i detentori della Champions League. Una partita naturalmente da non perdere!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21.00

Bayern Monaco Dinamo Kiev

Benfica Barcellona

CLASSIFICA: Bayern Monaco 3; Benfica, Dinamo Kiev 1; Barcellona 0.

GIRONE F

Ore 18.45

Atalanta Young Boys

Ore 21.00

Manchester United Villarreal

CLASSIFICA: Young Boys 3; Atalanta, Villarreal 1; Manchester United 0.

GIRONE G

Ore 21.00

Salisburgo Lilla

Wolfsburg Siviglia

CLASSIFICA: Salisburgo, Siviglia, Lilla, Wolfsburg 1.

GIRONE H

Ore 18.45

Zenit San Pietroburgo Malmoe

Ore 21.00

Juventus Chelsea

CLASSIFICA: Juventus, Chelsea 3; Zenit San Pietroburgo, Malmoe 0.



