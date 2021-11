Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score, 23 novembre

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO JUVENTUS E ATALANTA

Protagonista stasera, martedì 23 novembre, tornerà ad essere dopo tre settimane la Champions League, che proporrà infatti oggi e domani la sua quinta giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per un’altra serata all’insegna delle emozioni, dello spettacolo e magari anche dei verdetti che cominciano ad arrivare. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la quinta giornata della fase a gironi.

Nel gruppo E avremo già alle ore 18.45 Dinamo Kiev Bayern Monaco, mentre alle ore 21.00 comincerà Barcellona Benfica. Stessi orari anche nel girone F, che proporrà innanzitutto alle ore 18.45 Villarreal Manchester United e poi alle ore 21.00 Young Boys Atalanta; solo appuntamenti in prima serata invece per il girone G, che alle ore 21.00 ci proporrà Siviglia Wolfsburg e Lilla Salisburgo; infine nel girone H gli appuntamenti saranno alle ore 21.00 con Chelsea Juventus e Malmoe Zenit San Pietroburgo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Atalanta e Juventus, che scenderanno in campo entrambe alle ore 21.00. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno rimpianti più che legittimi pensando a come sono andate le due partite contro il Manchester United, ma adesso è inutile rimuginare su quello che poteva essere e non è stato. L’Atalanta ha ancora ottime possibilità di raggiungere gli ottavi di finale di Champions League per il terzo anno consecutivo (sarebbe un’impresa straordinaria), ma passeranno in gran parte per la partita di stasera sul campo dello Young Boys: serve vincere, altrimenti tutto diventerà più complicato…

Discorso diverso invece per la Juventus, che in Champions League naviga a gonfie vele, dimenticando qualche amarezza di troppo in campionato. I bianconeri sono già matematicamente qualificati agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo grazie a quattro vittorie su quattro: la certezza è arrivata dopo il secondo successo contro lo Zenit, ma l’impresa è stata naturalmente la vittoria contro il Chelsea che ora ospiterà la Juventus a Stamford Bridge. In palio ci potrebbe già essere la certezza del primo posto, ma soprattutto sarebbe una spinta notevole dal punto di vista psicologico…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA: GIRONI, PARTITE E ORARI

GIRONE E

ore 18.45

Dinamo Kiev Bayern Monaco

ore 21.00

Barcellona Benfica

CLASSIFICA: Bayern 12, Barcellona 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1.

GIRONE F

ore 18.45

Villarreal Manchester United

ore 21.00

Young Boys Atalanta

CLASSIFICA: Manchester United 7, Villarreal 7, Atalanta 5, Young Boys 3.

GIRONE G

ore 21.00

Siviglia Wolfsburg

Lilla Salisburgo

CLASSIFICA: Salisburgo 7, Wolfsburg 5, Lille 5, Siviglia 3.

GIRONE H

ore 21.00

Chelsea Juventus

Malmoe Zenit San Pietroburgo

CLASSIFICA: Juventus 12, Chelsea 9, Zenit 3, Malmoe 0.



