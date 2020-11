Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score (24 novembre)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: OGGI TOCCA A LAZIO E JUVENTUS

Oggi, martedì 24 novembre, torna protagonista la Champions League 2020-2021 che è pronta a vivere un emozionante finale della fase a gironi: i risultati Champions League di questa settimana saranno infatti validi per la quarta giornata dei gironi, che apre il ritorno e anche una tripletta consecutiva come quella che ha condensato l’andata, per completare il tutto come da tradizione entro metà dicembre. Nel giro di quindici giorni si andrà dunque in campo per ben tre volte in Champions League e saranno decisi tutti i verdetti di questi gironi condensati in meno di due mesi causa Covid. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la quarta giornata della fase a gironi. Alle ore 18.55 avremo le due partite del girone E, cioè Krasnodar-Siviglia e Rennes-Chelsea, mentre le rimanenti sei sfide avranno inizio alle ore 21.00. In prima serata l’appuntamento sarà con Lazio-Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund-Bruges nel girone F; Dinamo Kiev-Barcellona e Juventus-Ferencvaros nel girone G; infine Manchester United-Basaksehir e Psg-Lipsia per quanto riguarda il girone H.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICHE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Lazio e Juventus. I biancocelesti, reduci dalla trasferta in Russia che ha portato un buon pareggio contro lo Zenit San Pietroburgo nonostante la situazione di emergenza Covid, affrontano nuovamente lo Zenit ma stavolta all’Olimpico e l’obiettivo sarà naturalmente una vittoria, per avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale sfruttando il fatto di dover ospitare in casa propria lo Zenit e poi anche il Bruges. Situazione che potrebbe quindi mettersi bene per la Lazio e ancora di più per la Juventus, che affronterà all’Allianz Stadium il Ferencvaros dopo averlo già sconfitto all’andata in Ungheria. Inutile girarci troppo attorno: questo gruppo dovrebbe essere tra i più scontati, con Barcellona e Juventus pronte già da ora a blindare la matematica certezza della qualificazione per poi giocarsi il primato, anche se la sconfitta casalinga contro i blaugrana mette in difficoltà la Vecchia Signora sotto questo punto di vista.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 18.55

Krasnodar-Siviglia

Rennes-Chelsea

Classifica: Chelsea, Siviglia 7; Rennes, Krasnodar 1.

GIRONE F

Ore 21.00

Borussia Dortmund-Bruges

Lazio-Zenit San Pietroburgo

Classifica: Borussia 6; Lazio 5; Bruges 4; Zenit 1.

GIRONE G

Ore 21.00

Dinamo Kiev-Barcellona

Juventus-Ferencvaros

Classifica: Barcellona 9; Juventus 6; Ferencvaros, Dinamo Kiev 1.

GIRONE H

Ore 21.00

Manchester United-Basaksehir

Psg-Lipsia

Classifica: Manchester United, Lipsia 6; Psg, Basaksehir 3.



