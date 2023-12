Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score: via a Lipsia e Belgrado! (13 dicembre 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere il mercoledì con cui i risultati di Champions League arrivano alla conclusione della fase a gironi. Ricapitoliamo dunque il quadro generale quando mancano solo 90 minuti al termine di questo primo turno della competizione: le squadre che sono già qualificate agli ottavi, tra quelle ovviamente impegnate stasera, sono Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Lipsia e Barcellona. Erano sei anche ieri sera, la differenza è che qui la questione primo posto si è risolta solo nel girone G a favore del Manchester City.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: super Napoli! (12 dicembre 2023)

A giocarsi l’accesso agli ottavi di finale sono poi Psg, Newcastle e Milan in una straordinaria corsa a tre nel gruppo F; poi Porto e Shakhtar nel gruppo H. Restano due posti e ci sono cinque squadre in corsa, una delle quali è italiana: attenzione perché i risultati di Champions League di stasera influiranno anche sui posti a disposizione nei vari Paesi per la prossima edizione, dunque anche vincere ed essere eliminati potrebbe servire nel lungo periodo. Ora però mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che ci diranno i campi, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: ci siamo davvero, per i risultati di Champions League che concludono la fase a gironi si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live: il Napoli cede nel finale! (29 novembre 2023)

LA “CORSA” AL 3° POSTO

Aspettando che per i risultati di Champions League si giochi, possiamo fare uno step ulteriore e fare un focus sulle squadre che, terze nelle classifiche dei gironi, andrebbero a giocare in Europa League. In questo senso abbiamo già visto che è tutto già deciso nel girone G, con lo Young Boys che ha avuto la meglio nella doppia sfida diretta con la Stella Rossa e quindi è già sicuro di proseguire la sua corsa europea; è così anche nel girone E, dove il Feyenoord non può più raggiungere la Lazio ma allo stesso modo è sicuro del terzo posto perché ha 5 punti di vantaggio sul Celtic, gli olandesi dunque potrebbero provare a centrare la seconda finale in tre anni dopo quella di Conference League che avevano perso contro la Roma.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari tra PSG e Newcastle! (28 novembre 2023)

Per quanto riguarda gli altri due gironi, nel girone F abbiamo già parlato del Milan; il Newcastle sarà in Europa League non riuscendo a battere i rossoneri (ma devono almeno pareggiare), oppure facendolo ma con contemporaneo successo del Psg. I transalpini invece sarebbero terzi mancando il successo a Dortmund e con la vittoria di una tra Newcastle e Milan, oppure pareggiando con successo dei rossoneri avendo dalla loro la doppia sfida diretta, che invece è a sfavore nei confronti dei Mapgies. Nel girone H il calcolo è semplice: Porto e Shakhtar sono a pari punti e all’andata hanno vinto i lusitani, dunque per andare in Europa League gli ucraini devono per forza vincere. (agg. di Claudio Franceschini)

CHAMPIONS LEAGUE: GLI ULTIMI VERDETTI!

I risultati di Champions League ci consegnano, mercoledì 13 dicembre, le ultime partite della fase a gironi: le due delle ore 18:45 sono Lipsia Young Boys e Stella Rossa Manchester City, naturalmente nello stesso girone per garantire la contemporaneità all’interno del singolo gruppo. Poi avremo, alle ore 21:00 come di consueto, Atletico Madrid Lazio e Celtic Feyenoord nel gruppo E; Borussia Dortmund Psg e Newcastle Milan nel gruppo F; Anversa Barcellona e Porto Shakhtar nel gruppo H. Il destino delle due italiane è differente: la Lazio è già qualificata agli ottavi e con il blitz al Wanda Metropolitano sarebbe anche prima nel girone, il Milan ha una strada complicatissima per superare il turno.

I rossoneri infatti sono attualmente ultimi, per differenza reti nei confronti del Newcastle: pareggio o sconfitta taglierebbero fuori il Milan addirittura dall’Europa, l’Europa League arriverebbe con una vittoria e almeno un punto del Psg a Dortmund (il Borussia è già agli ottavi e pareggiando sarebbe certo del primo posto) mentre la qualificazione agli ottavi di Champions League arriverebbe per Stefano Pioli con una vittoria e una sconfitta transalpina. Scenario difficile, ma certamente non impossibile: non resta che vedere cosa succederà tra poche ore con questi attesissimi risultati di Champions League, gli ultimi nella fase a gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dopo aver parlato delle italiane, possiamo dire che negli altri due gironi che questa sera riguardano i risultati di Champions League il quadro è differente. Nel girone G infatti è tutto definito: il Manchester City, a punteggio pieno, ha ottenuto in anticipo il primo posto in classifica mentre il Lipsia era agli ottavi già dopo la quarta giornata, ma perdendo all’Etihad ha mancato la possibilità di sorpassare la squadra di Pep Guardiola. Tutto definito anche per la corsa all’Europa League: il posto è dello Young Boys, grazie alla vittoria casalinga ottenuta nella sfida diretta contro la Stella Rossa, avvenuta due settimane fa.

Nel girone G il Barcellona si è gli ottavi con una giornata di anticipo: ha battuto il Porto portando dalla sua parte la doppia sfida diretta, soprattutto i Dragoni incrociano lo Shakhtar e almeno una delle due non salirà a 12 punti. Attenzione però al discorso primo posto: Xavi lo otterrà se lo Shakhtar non dovesse vincere al Do Dragao, in caso contrario gli basterebbe pareggiare ad Anversa ma, qualora dovesse perdere, dovrà mantenere a suo favore la differenza reti. Al momento il Barcellona ha +7, gli ucraini 0: diciamo che i blaugrana dovrebbero perdere con cinque gol di scarto e lo Shakhtar vincere con quattro reti di margine, difficile che succeda…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA GIRONI

GIRONE E

ore 21:00 Atletico Madrid Lazio

ore 21:00 Celtic Feyenoord

CLASSIFICA: Atletico Madrid 11, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic 1

GIRONE F

ore 21:00 Borussia Dortmund Psg

ore 21:00 Newcastle Milan

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 10, Psg 7, Newcastle 5, Milan 5

GIRONE G

ore 18:45 Lipsia Young Boys

ore 18:45 Stella Rossa Manchester City

CLASSIFICA: Manchester City 15, Lipsia 9, Young Boys 4, Stella Rossa 1

GIRONE H

ore 21:00 Anversa Barcellona

ore 21:00 Porto Shakhtar

CLASSIFICA: Barcellona 12, Porto 9, Shakhtar 9, Anversa 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA