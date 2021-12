Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol: Atletico Madrid agli ottavi

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ATLETICO MADRID AGLI OTTAVI

Serata amara per le italiane impegnate in Champions League. Il Milan, con la sconfitta contro il Liverpool per due reti ad uno, termina ultimo nel girone ed è fuori da tutto. Nell’altra gara infatti l’Atletico Madrid supera con un netto tre a uno il Porto a domicilio. L’Inter, già qualificata agli ottavi di finale, perde in casa del Real Madrid per due reti a zero e passa come seconda. L’altro match del girone ha visto Shakhtar e Sheriff dividersi la posta in palio. Nelle altre gare l’Ajax, già qualificato, supera per quattro reti a due lo Sporting Lisbona in casa. Mentre il Borussia Dortmund liquida con un netto cinque a zero il Besiktas e va in Europa League. (agg. Umberto Tessier)

LIPSIA IN EUROPA LEAGUE, PSG A VALANGA

I risultati Champions League premiano il Lipsia, che grazie alla vittoria per 2-1 sul Manchester City, conquista un posto in Europa League. Partita combattuta, con i tedeschi che si sono portati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Szoboszlai. Nella ripresa, il Manchester City cerca di ristabilire la parità, ma il Lipsia con un contropiede fulmineo realizza il 2-0 con André Silva. La squadra di Guardiola accorcia con Mahrez, ma è troppo tardi, i tre punti vanno ai tedeschi.

Nell’altra sfida del Girone A, il Psg vince 4-1 contro il Club Brugge. Mbappé realizza due reti nei primi minuti di gioco, mettendo in discesa la partita. Nel finale di primo tempo Messi fa 3-0 con un tiro dalla distanza. Nella ripresa accorcia Rits per il Bruges, ma dopo pochi minuti, Messi realizza il definitivo 4-1 su calcio di rigore. Il raggruppamento si chiude quindi con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions League di Manchester City e Psg. In Europa League va il Lipsia che si piazza in terza posizione, chiude il Club Brugge all’ultimo posto. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: GARA APERTA A LIPSIA, PSG IN CONTROLLO

Al termine dei primi tempi, andiamo a vedere il quadro parziale dei risultati Champions League. Il Lipsia è in vantaggio sul Manchester City grazie alla rete messa a segno al 24′ da Szoboszlai, servito da un meraviglioso assist in verticale di Laimer. La gara è però ancora aperta, con la squadra di Guardiola che ha colpito un palo con Foden a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nell’altra sfida del Girone A, il Psg conduce in scioltezza sul Club Brugge. I parigini sono in vantaggio per 3-0 con la doppietta di Kylian Mbappé e il tris messo a segno da Leo Messi.

Con questi risultati, il Manchester City resta in testa al raggruppamento con 12 punti, con l’aritmetica certezza del primo posto, conseguita già nello scorso turno. Segue il Psg a 11, anch’esso già certo della seconda posizione e della conseguente qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Il Lipsia si porta a 7 punti, in terza posizione, la quale garantisce l’accesso all’Europa League. Diventa quindi fanalino di coda il Club Brugge, che verrebbe definitivamente eliminato dalle competizioni europee. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: AL VIA I PRIMI MATCH!

Tra pochissimi minuti cominceranno le due partite del girone A che apriranno il quadro dei risultati Champions League oggi, perché nell’ultima giornata vige la contemporaneità e di conseguenza la fascia delle ore 18.45 è occupata da Lipsia Manchester City e Psg Bruges. Come abbiamo già accennato, tutto è già definito per City (primo) e Psg (secondo), il Lipsia deve difendere il terzo posto – che attualmente detiene per lo scontro diretto a parità di punti – dal Bruges chiamato però a un compito davvero difficile, cioè fare più punti a Parigi di quelli che i tedeschi faranno in casa contro il Manchester City.

Una citazione però va fatta per una squadra che giocherà in prima serata, cioè l’Ajax: cinque vittorie su cinque, 15 punti in classifica, 16 gol segnati a fronte di appena tre subiti, +13 di differenza reti e Sébastien Haller assoluto protagonista con addirittura nove gol già al proprio attivo. Adesso però si scende in campo: via a tutte le emozioni del martedì di Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER IL RIPESCAGGIO

Sette posti su otto già assegnati per gli ottavi, nei risultati Champions League possiamo dire qualcosa anche sull’obiettivo minore, ma comunque importante per molte squadre, cioè il terzo posto che vale il passaggio in Europa League. Qui va in copertina lo Sheriff Tiraspol, certo del terzo posto nel girone D: per i moldavi era già una “favola” arrivare in Champions League, rimanere nelle Coppe fino a febbraio sarà un’altra pagina di storia. Discorso ben diverso per il Borussia Dortmund nel girone C, perché per i tedeschi il terzo posto e il passaggio in Europa League sono solo un premio di consolazione, a maggior ragione in un girone che sulla carta non era terribile per i gialloneri.

Nel girone A sono in lotta Lipsia e Bruges, che attualmente sono alla pari a quota 4 punti in classifica: i belgi devono fare meglio dei tedeschi, perché rimanendo in parità avrebbe la meglio il Lipsia. Abbiamo lasciato per ultimo il girone B, che è l’ultimo dove è ancora in ballo il secondo posto: per Porto, Atletico Madrid e Milan tutto è ancora possibile, il terzo posto sarà una via di mezzo per chi non potrà andare avanti in Champions League, ma eviterà almeno l’ultimo posto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE QUALIFICATE

Presentando i risultati Champions League in vista delle partite di questa sera, è doveroso fare il punto della situazione sulle squadre che sono già qualificate per gli ottavi di finale. Nel girone A tutto è già deciso: nessuna sorpresa, avanzano Manchester City e Paris Saint Germain, la notizia è forse che ci sono ben quattro punti di differenza in favore degli inglesi, di conseguenza il City è matematicamente primo e il PSG si dovrà accontentare del secondo posto. Nel girone B il Liverpool ha vinto cinque partite su cinque, naturalmente per i Reds è garantito il primato con enorme margine sul terzetto Porto-Atletico-Milan.

Anche il girone C ha già emesso tutti i suoi verdetti: le qualificate sono Ajax e Sporting Lisbona, con gli olandesi primi e i portoghesi secondi, qui è pure già certo il terzo posto del Borussia Dortmund. Infine nel girone D Real Madrid e Inter sono già certe del posto agli ottavi e si contenderanno al Bernabeu il primo posto: di conseguenza, ben sette posti su otto sono già assegnati, le gerarchie sono chiare in questa Champions League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

È IL GIORNO DI MILAN-LIVERPOOL!

Protagonista assoluta questa sera, martedì 7 dicembre, sarà naturalmente la Champions League, che ci proporrà la sua sesta e ultima giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per un’altra serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo ma anche dei verdetti, nei casi in cui ci sia qualcosa ancora da decidere. Questo vale in particolar modo per il Milan in ottica italiana, ma anche per l’Inter ci attende una partita mai banale. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore apriranno il quadro dei risultati Champions League per la sesta giornata della fase a gironi.

Nel gruppo A avremo alle ore 18.45 Lipsia Manchester City e Psg Bruges; gli altri tre gironi giocheranno invece tutti alle ore 21.00, perché in ogni gruppo vige la contemporaneità nell’ultima giornata. Ecco allora nel girone B Milan Liverpool e Porto Atletico Madrid; nel girone C sarà invece la volta di Ajax Sporting Lisbona e Borussia Dortmund Besiktas; infine avremo anche il girone D, che ci proporrà Real Madrid Inter e Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol. Nel giorno del patrono Sant’Ambrogio, oggi Milano vivrà una serata consacrata al calcio ai suoi massimi livelli…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Milan e Inter, che scenderanno in campo in serata. I nerazzurri giocheranno al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, partita che dunque non può mai essere snobbata, però il più è fatto: l’Inter è già qualificata agli ottavi di finale dopo la vittoria di due settimane fa a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Anche il Real Madrid è già agli ottavi, in palio dunque c’è “solo” il primo posto nel girone, per il prestigio, i soldi che porta ogni punto in più nella classifica nei gironi di Champions League e naturalmente la speranza di un abbinamento migliore nei sorteggi.

Anche per il Milan sarà una serata di gala, perché al Meazza arriva il Liverpool, ma in questo caso non è solo il fascino del match ad attirare l’attenzione. Merito dell’impresa di due settimane fa a Madrid, che ha tenuto ancora in corsa i rossoneri di Stefano Pioli per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma la situazione resta critica: si può arrivare secondi, chiudere al terzo posto per passare in Europa League o anche arrivare ultimi ed essere eliminati da tutto. Per avere speranze di secondo posto è obbligatorio vincere, il Liverpool è già qualificato ma non sarà comunque facile, però il Milan di Madrid ci può credere…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 6^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.45

RISULTATO FINALE Lipsia Manchester City 2-1| 24′ Szoboszlai (L), 71′ A. Silva (L), 77′ Mahrez (MC).

RISULTATO FINALE PSG Bruges 4-1| 2′ Mbappé (P), 7′ Mbappé (P), 38′ Messi (P), 68′ Rits (B), 76′ Messi (P).

CLASSIFICA: Manchester City 12; Psg 11; Lipsia 7; Bruges 4.

GIRONE B

Ore 21.00

RISULTATO FINALE Milan Liverpool 1-2 (29′ Tomori, 36′ Salah, 55′ Origi)

RISULTATO FINALE Porto Atletico Madrid 1-3 (56′ Griezmann, 90′ Correa, 92′ De Paul, 95′ Sergio Oliveira)

CLASSIFICA: Liverpool 18; Atletico Madrid 7; Porto 5; Milan 4.

GIRONE C

Ore 21.00

RISULTATO FINALE Ajax Sporting Lisbona 4-2 (8′ Haller, 22′ Santos, 42′ Antony, 58′ Neres, 62′ Berghius. 78′ Tabata )

RISULTATO FINALE Borussia Dortmund Besiktas 5-0 (29′ Malen, 45′ Reus, 53′ Reus, 68′ Haaland, 81′ Haaland)

CLASSIFICA: Ajax 18; Sporting Lisbona 9: Borussia Dormund 9; Besiktas 0.

GIRONE D

Ore 21.00

RISULTATO FINALE Real Madrid Inter 2-0 (17′ Kroos, 79′ Asensio)

RISULTATO FINALE Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol 1-1 (42′ Fernando, 93′ Nikolov)

CLASSIFICA: Real Madrid 15; Inter 10; Sheriff Tiraspol 7; Shakhtar Donetsk 2.



