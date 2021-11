Video/ Inter Shakhtar Donetsk (2-0) gol e highlights: Dzeko ipoteca gli ottavi

L’Inter supera lo Shakhtar Donetsk con una doppietta di Dzeko ed ipoteca gli ottavi di Champions League. Il bosniaco è stato ispirato da un grandissimo Perisic. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Ottimo inizio di gara dei nerazzurri subito molto aggressivi. Dzeko calcia di prima intenzione ma non inquadra lo specchio. Errore da matita rosso di Vitao, la sfera arriva a Barella che fallisce la rete da pochi passi. La prima conclusione verso la porta di Handanovic è ad opera di Dodo, il tiro è facile preda dell’estremo difensore. Darmian sbaglia e regala un angolo alla compagine guidata da De Zerbi. La battuta non crea pericoli. Lo Shakhtar sta iniziando a farsi vedere dalle parti di Handanovic.

DIRETTA/ Liverpool Porto (risultato finale 2-0): la chiude Salah!

Difesa nerazzurra distratta, arriva Fernando che trova l’ottima respinta di Handanovic! Abbiamo superato il minuto numero venti, non si sblocca il match. Occasione per Lautaro Martinez che calcia in area ma vede la conclusione respinta. Grandissimo colpo di testa di Ranocchia, palla fuori di un soffio! Perisic ci prova dalla distanza, para facile Trubin. Inter che attacca alla ricerca del vantaggio. Ancora Fernando, si gira e tira, palla fuori. Lautaro Martinez prova l’anticipo su Trubin che è reattivo e non si lascia superare. Stepanenko sembra commettere fallo in area di rigore su Lautaro Martinez, il direttore di gara va al VAR. Confermata la decisione di non dare il rigore. Pedrinho ci prova dalla distanza, facile parata di Handanovic. Manca pochissimo alla fine della prima frazione, non si sblocca il match. Dzeko prova la conclusione di prima, palla fuori. La prima frazione termina a reti bianche.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live, il Milan torna a sperare!

SECONDO TEMPO

Brutto fallo di Vitao su Dzeko, giallo per lui. Inter che non ha iniziato benissimo questa ripresa. Lautaro Martinez trova la rete del vantaggio ma il direttore di gara annulla per la spinta su Matvijenko. Dzeko! La sblocca l’Inter! Sul tiro di Darmian c’è la respinta di Marlon, il centravanti bosniaco sul rimpallo non sbaglia, esplode San Siro! Ancora Dzeko dopo appena sei minuti dal primo gol! Bellissimo cross dalla sinistra di Perisic che pesca il centravanti, di testa non lascia scampo a Trubin! Doppio vantaggio Inter che si avvicina sempre di più agli ottavi di finale.

DIRETTA/ Sporting Dortmund (risultato finale 3-1): inutile la rete di Malen!

Inter che ora pensa solo a difendere il doppio vantaggio firmato Dzeko. Gran tiro di Dodò da dentro l’area, servito da Marlos, la sfera sbatte contro il palo interno! Altri cambi di Simone Inzaghi, manca davvero poco alla fine del match per una vittoria che ipoteca gli ottavi di finale di Champions League. Ricordiamo che se lo Sheriff non batterà il Real Madrid arriverà la qualificazione matematica. Occasione per Sensi che calcia dentro l’area, la difesa ucraina respinge. Ci prova anche Ranocchia, ma Trubin lo anticipa. Termina il match, la doppietta di Dzeko regala la vittoria ai nerazzurri.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian (34′ st D’Ambrosio), Barella (33′ st Vidal), Brozovic, Calhanoglu (41′ st Sensi), Perisic (41′ st Dimarco); Martinez (23′ st Correa), Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Kolarov, Gagliardini, Vecino. Allenatore: Inzaghi

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Marlon Santos, Matvyenko; Maycon, Stepanenko (1′ st Marcos Antonio); Tete (35′ st Marlos), Pedrinho (28′ st Bondarenko), Solomon; Fernando (35′ st Mudryk). A disposizione: Pyatov, Shevchenko, Bondar, Konoplia, Korniienko, Krivtsov, Konoplyanka, Sikan. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Hategan (Rom)

MARCATORI: 16′ st Dzeko (I), 22′ st Dzeko (I)

NOTE: Espulsi: . Ammoniti: Vitao (S). Recupero: 2′ pt, 3′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI INTER SHAKHTAR, DA SKY



© RIPRODUZIONE RISERVATA