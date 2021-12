Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol: Barca in EuroLeague! Live score

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: BARCA IN EUROLEAGUE!

I risultati Champions League chiudono il quadro con una notte amara per le spagnole. La copiosa nevicata su Bergamo rimanda il verdetto per il Villarreal, costretto a rimandare a domani la sfida decisiva con l’Atalanta. Il Barcellona invece crolla in casa del Bayern e dà via libera al Benfica per gli ottavi, mentre i Blaugrana per la prima volta dovranno affrontare l’Europa League. Scende anche il Siviglia, battuto dal Salisburgo che accede agli ottavi di finale a braccetto con il Lille, vincente in casa del Wolfsburg. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: JUVENTUS PRIMA, ORA L’ATALANTA

I risultati Champions League ci hanno già regalato un verdetto parzialmente a sorpresa ma sicuramente gradito in questo mercoledì dell’ultima giornata. La Juventus infatti vince il girone H grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Malmoe (partita sinceramente non memorabile, decisa dal gol di Kean) e soprattutto grazie al pirotecnico pareggio per 3-3 in Zenit San Pietroburgo Chelsea, partita nella quale i Blues sono presto passati in vantaggio con Werner, sono stati rimontati, hanno a loro volta rimontato tornando davanti grazie a Lukaku e ancora Werner, infine sono stati raggiunti sul pareggio in pieno recupero. In classifica dunque la Juventus ha 15 punti ed è prima davanti al Chelsea, che ne ha 13.

Adesso però ci attendono le partite di prima serata, tra le quali certamente spicca Atalanta Villarreal, che sarà decisiva per il futuro della Dea in Champions League. Molti altri verdetti sono ancora da decidere, ad esempio il destino del Barcellona che giocherà in casa del Bayern e tutto nel girone G, dove infatti regna l’equilibrio e tutte le squadre si possono qualificare. Parola dunque ai campi, fra pochissimo si torna a giocare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Stanno per cominciare Juventus Malmoe e Zenit Chelsea, con cui inauguriamo l’ultima giornata dei risultati Champions League nella fase a gironi, ma dobbiamo dire qualcosa in più sul girone G, che in prima serata ci offrirà Salisburgo Siviglia e Wolfsburg Lilla, perché qui praticamente tutto è ancora possibile. L’unica minima certezza è che il Lilla sarà come minimo terzo, di conseguenza i francesi sono certi di un posto in Europa League. Salisburgo e Siviglia possono ancora qualificarsi in Champions League, passare in Europa League oppure arrivare ultimi ed essere eliminati, infine dobbiamo segnalare il caso curioso del Wolfsburg, che vincendo si qualificherebbe per gli ottavi mentre con un pareggio o una sconfitta sarebbe ultimo, di conseguenza è già certo che il suo futuro non potrà essere in Europa League.

Questo dunque sarà un gruppo davvero intrigante, ma per il momento dobbiamo naturalmente pensare alla Juventus che sta per scendere in campo: il mercoledì di Champions League infatti adesso comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I VERDETTI

Presentando i risultati Champions League per la sesta giornata della fase a gironi, è naturalmente doveroso chiederci quali sono i verdetti già certi nei gironi che giocheranno oggi. Abbiamo detto del Bayern Monaco qualificato e pure primo nel girone E; nel gruppo H ci sono invece ovviamente Juventus e Chelsea già certe di un posto agli ottavi, con il primo posto tuttavia ancora da assegnare – ma i Blues sono in vantaggio a causa dello scontro diretto. Tra le migliori sedici della Champions League vedremo a febbraio anche il Manchester United, che tra l’altro è anche certo del primo posto nel girone F pur con “soli” 10 punti, che però bastano per vincere un gruppo incerto ed avvincente (se il Villarreal arrivasse a 10, sarebbe comunque dietro per gli scontri diretti).

Attenzione invece al girone G, dove praticamente nulla è già deciso e tutto dunque si giocherà stasera, in una serata per cuori forti. A noi però interesserà soprattutto il verdetto relativo al girone dell’Atalanta, che vorrà fare compagnia al Manchester United agli ottavi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA GRANDE SFIDA

Spicca nel quadro dei risultati Champions League naturalmente Bayern Monaco Barcellona, che è il big-match del mercoledì di Coppa, dopo le due altre grandi sfide di ieri, Milan Liverpool e Real Madrid Inter. Oggi non ci sono squadre italiane coinvolte nella partita di cartello, ma bisognerà comunque seguire con grande attenzione quello che succederà all’Allianz Arena, se non altro perché è in bilico il futuro del Barcellona in Champions League.

Il Bayern Monaco ha finora vinto cinque partite su cinque, è ovviamente certo del primato e ha già segnato la bellezza di 19 gol, un dato che stride con un Barcellona che ha solamente due gol al proprio attivo in cinque partite, meno di uno ogni due partite, un dato imbarazzante per i blaugrana, che però almeno hanno raccolto due successi per 1-0 con i gol di Piquè e Ansu Fati, ai quali hanno aggiunto anche un pareggio per 0-0. In totale dunque ci sono 7 punti, ma attenzione perché a parità di punti avanzerebbe il Benfica, dunque il Barcellona è condannato a vincere per non dipendere dal risultato dei portoghesi: farlo a Monaco di Baviera non sarà affatto facile… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO ATALANTA E JUVENTUS

Questa sera, mercoledì 8 dicembre, la Champions League vivrà la seconda metà della sua sesta e ultima giornata della fase a gironi: i risultati Champions League di conseguenza ci terranno compagnia per un’altra serata all’insegna delle emozioni e dello spettacolo ma anche dei verdetti, perché ci sono ancora molti destini da decidere. Questo vale in ottica italiana soprattutto per l’Atalanta, mentre per la Juventus si annuncia una serata più tranquilla. Andiamo allora a ricordare con precisione il programma di tutte le partite che nelle prossime ore completeranno il quadro dei risultati Champions League per la sesta giornata della fase a gironi.

Vige la contemporaneità delle partite all’interno di ogni gruppo, di conseguenza alle ore 18.45 avremo le due partite del girone H, cioè Juventus Malmoe e Zenit Chelsea, mentre le altre sei partite avranno tutte il fischio d’inizio alle ore 21.00. Nel girone E ci saranno la super sfida Bayern Monaco Barcellona e Benfica Dinamo Kiev; nel girone F l’appuntamento sarà con Atalanta Villarreal e Manchester United Young Boys; infine ecco il girone G, che terminerà con Salisburgo Siviglia e Wolfsburg Lilla.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Parlando dei risultati Champions League attesi per oggi, naturalmente in ottica italiana concentriamo le nostre attenzioni su Atalanta e Juventus, che scenderanno in campo in serata. In copertina ci va la Dea, perché Gian Piero Gasperini va a caccia della terza qualificazione consecutiva agli ottavi di finale, traguardo straordinario per una provinciale. L’Atalanta ci riuscirà solo in caso di vittoria, ma avere un obiettivo chiaro e senza condizioni potrebbe anche essere un bene, anche se resta il rimpianto per qualche punto perso per strada, come due settimane fa a Berna, con i quali adesso magari sarebbe già festa per l’Atalanta.

Per la Juventus invece la Champions League per una volta può passare in secondo piano: in casa contro il Malmoe vincere non dovrebbe essere un’impresa particolarmente difficile, ma il pesante ko di due settimane fa a Londra complica la strada verso il primo posto, che sarà sicuramente del Chelsea se gli inglesi vinceranno a San Pietroburgo, o comunque in caso di arrivo a pari punti. La qualificazione agli ottavi è comunque in tasca da oltre un mese per la Vecchia Signora, la priorità ora è il campionato…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 6^ GIORNATA

GIRONE E

RISULTATO FINALE Bayern Barcellona 3-0

RISULTATO FINALE Benfica Dinamo Kiev 2-0

CLASSIFICA: Bayern 18, Benfica 8, Barcellona 7, Dinamo Kiev 1.

GIRONE F

Ore 21.00

Atalanta Villarreal RINVIATA

RISULTATO FINALE Manchester United Young Boys 1-1

CLASSIFICA: Manchester United 11, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 5.

GIRONE G

RISULTATO FINALE Salisburgo Siviglia 1-0

RISULTATO FINALE Wolfsburg Lilla 1-3

CLASSIFICA: Lilla 11, Salisburgo 10, Siviglia 6, Wolfsburg 5.

GIRONE H

Ore 18.45

RISULTATO FINALE Juventus Malmoe 1-0 – 18′ Kean (J)

RISULTATO FINALE Zenit Chelsea 3-3 – 2′ Werner (C), 38′ Claudinho (Z), 41′ Azmoun (Z), 62′ Lukaku (C), 85′ Werner (C), 94′ Ozdoev (Z)

CLASSIFICA: Juventus 15, Chelsea 13, Zenit 5, Malmoe 1.



