Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score: finiscono i gironi!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA A JUVENTUS E MILAN!

Con i risultati di Champions League di mercoledì 2 novembre si chiude la fase a gironi: coinvolti questa sera i gruppi E, F, G e H con apertura che come di consueto sarà riservata alle due partite delle ore 18:45, in questo caso Real Madrid Celtic e Shakhtar Lipsia, mentre alle ore 21:00 avremo il resto delle gare tra cui spiccano naturalmente Milan Salisburgo e Juventus Psg, anche se per i rossoneri il pareggio garantirebbe la qualificazione agli ottavi mentre i bianconeri sono già eliminati, e anzi devono stare attenti a non uscire totalmente dalle coppe già a novembre.

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score: Salah, stop Napoli!

Vedremo allora cosa ci riserverà il quadro dei risultati di Champions League e come cambieranno le classifiche; possiamo dire che le squadre qualificate aritmeticamente agli ottavi sono sei e di queste Chelsea e Manchester City sono certe del primo posto nel girone, per il resto tutto in divenire soprattutto per quanto riguarda la corsa ai posti in Europa League. Tra poche ore si tornerà in campo per giocare, non vediamo l’ora di scoprire cosa ci racconteranno i risultati di Champions League per la fine della fase a gironi…

Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol, Atletico eliminato!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo detto che i risultati di Champions League ci presentano gli ultimi impegni di Milan e Juventus: è così in assoluto per i bianconeri, che possono soltanto sperare di qualificarsi in Europa League e in questo caso dovranno almeno pareggiare il risultato del Maccabi Haifa, ovvero con una sconfitta interna dovranno sperare che anche gli israeliani perdano in casa contro il Benfica. I lusitani e il Psg si giocano il primo posto che potrebbe essere questione di differenza reti (al momento a favore dei francesi), nel gruppo F invece il Real Madrid ha fatto un punto nelle ultime due partite e rischia qualcosa.

Risultati Champions League, Classifiche/ Juventus fuori! Diretta gol live score

Balncos già agli ottavi ma dovranno battere un Celtic eliminato dall’Europa per blindare la prima posizione dall’assalto del ritrovato Lipsia, mentre per quanto riguarda lo Shakhtar bisogna fare un discorso a se stante. Come detto al Milan basta pareggiare contro il Salisburgo per garantirsi gli ottavi ma in ogni caso sarà secondo posto, nel gruppo G invece è tutto già deciso con Manchester City primo e Borussia Dortmund secondo, il Siviglia ancora una volta finisce in Europa League e il Copenaghen è fuori da tutto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 21:00 Chelsea Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Milan Salisburgo

CLASSIFICA: Chelsea 10, Milan 7, Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4

GRUPPO F

Ore 18:45 Real Madrid Celtic

Ore 18:45 Shakhtar Lipsia

CLASSIFICA: Real Madrid 10, Lipsia 9, Shakhtar 6, Celtic 2

GRUPPO G

Ore 21:00 Copenaghen Borussia Dortmund

Ore 21:00 Manchester City Siviglia

CLASSIFICA: Manchester City 11, Borussia Dortmund 8, Siviglia 5, Copenaghen 2

GRUPPO H

Ore 21:00 Juventus Psg

Ore 21:00 Maccabi Haifa Benfica

CLASSIFICA: Psg 11, Benfica 11, Juventus 3, Maccabi Haifa 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA