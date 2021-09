Risultati Champions League, classifiche/ Diretta gol live score gironi E, F, G, H

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA PRIMA GIORNATA DEI GIRONI!

I risultati di Champions League tornano a farci compagnia con l’inizio della fase a gironi: martedì 14 settembre si gioca la prima giornata dei gruppi E, F, G e H. Andiamo subito a scoprire quali sono le due partite che riguardano le italiane: si tratta di Villarreal Atalanta e Malmoe Juventus, dunque un doppio esordio in trasferta e con entrambi i match che inizieranno alle ore 21:00. Circa gli orari, è stato confermato il prospetto dello scorso anno: due partite al giorno prenderanno il via alle ore 18:45, poi avremo le sei in serata. Riguardo oggi, i due anticipi sono Young Boys Manchester United e Siviglia Salisburgo.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: rimonta Shakhtar!

Si giocheranno poi Barcellona Bayern, Dinamo Kiev Benfica, Lille Wolfsburg e Chelsea Zenit. Naturalmente, non avendo ancora le classifiche dei gironi non possiamo dire molto sullo stato dell’arte; possiamo però presentare i risultati di Champions League con quelle che sono le grandi aspettative della vigilia, ricordando che si parte tutti all’inseguimento virtuale del Chelsea, campione in carica con la finale vinta sul Manchester City. Iniziamo dunque il nostro viaggio nella serata dedicata ai risultati di Champions League…

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: il Benfica resiste!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Atalanta e Juventus inaugurano i risultati di Champions League per l’Italia: l’anno scorso la Dea venne eliminata agli ottavi dal Real Madrid, stesso destino per una Juventus fatta fuori dal Porto per effetto dei gol in trasferta, ma che ancora una volta ha pagato un pessimo match di andata. Quest’anno bisogna ancora attendere per capire quali possano essere le reali aspettative, ma certamente il ritorno di Massimiliano Allegri è di grande stimolo pur se il tecnico toscano deve ancora trovare la quadratura del cerchio, ed è partito male in stagione.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: vincono le squadre di casa

Anche l’Atalanta però non può nascondersi: non partirà per vincere la Champions League, ma dopo aver superato due volte la fase a gironi è abbastanza evidente che raggiungere gli ottavi sia considerato l’obiettivo minimo dalle parti di Bergamo, e anche un raggruppamento con Villarreal e Manchester United, per quanto chiaramente sia complesso, non spaventa come avrebbe potuto fare un paio di anni fa. Per il resto, vedremo; sarà solo mercoledì il giorno dell’esordio di Inter e Milan, per ora dunque gustiamoci i risultati di Champions League per martedì 14 settembre, tra poche ore torneremo a vivere le grandi emozioni di questa competizione…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 21:00 Barcellona Bayern

Ore 21:00 Dinamo Kiev Benfica

CLASSIFICA: Barcellona 0, Bayern 0, Benfica 0, Dinamo Kiev 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Young Boys Manchester United

Ore 21:00 Villarreal Atalanta

CLASSIFICA: Atalanta 0, Manchester United 0, Villarreal 0, Young Boys 0

GRUPPO G

Ore 18:45 Siviglia Salisburgo

Ore 21:00 Lille Wolfsburg

CLASSIFICA: Lille 0, Salisburgo 0, Siviglia, Wolfsburg 0

GRUPPO H

Ore 21:00 Chelsea Zenit

Ore 21:00 Malmoe Juventus

CLASSIFICA: Chelsea 0, Juventus 0, Malmoe 0, Zenit 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA