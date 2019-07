Risultati Champions League/ Diretta gol live, ritorno 2° preliminare (31 luglio)

I risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare ci presentano le partite che si giocano mercoledì 31 luglio, vale a dire le ultime cinque di questo contesto al termine del quale avremo tutto il quadro delle qualificate che procederanno nel torneo. La formula ormai la conosciamo: i turni preliminari porteranno al completamento della fase a gironi della Champions League, nella quale aspettano già le formazioni che si sono direttamente qualificate dai rispettivi campionati e che possono godere di un ranking Uefa più elevato dal punto di vista della loro nazione. Le big europee di conseguenza non fanno parte di questi turni preliminari, ma ci sono nomi grossi di società che anche in epoca recente hanno preso parte a quella che possiamo considerare la fase finale del torneo; anche questa sera dunque la sensazione è che ci potremo divertire valutando quello che succederà sul terreno di gioco, dunque vediamo subito quali sono le gare cui assisteremo stasera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI MERCOLEDì

Per i risultati di Champions League legati al ritorno del secondo turno preliminare, mercoledì 31 luglio si parte alle ore 18:00 in Finlandia, con HJK Helsinki-Stella Rossa; avremo alle ore 19:00 ben tre partite, vale a dire Aik Solna-Maribor, Qarabag-Dundalk e Rosenborg-Bate Borisov. La chiusura del turno è con la sfida che inizia alle ore 19:45 e che sarà Copenaghen-The New Saints. Avrete già potuto riconoscere i nomi di alcune squadre che, come detto in precedenza, non sono nuove ai gironi di Champions League; alcune di queste hanno anche incrociato squadre italiane, solo l’anno scorso la Stella Rossa aveva imposto un pareggio al Napoli in terra serba (risultato poi decisivo in negativo per i partenopei) mentre il Copenaghen aveva fermato la Juventus di Antonio Conte e il Qarabag se l’era vista con la Roma, facendo una bella figura con due pareggi contro l’Atletico Madrid. Adesso queste formazioni devono passare attraverso i preliminari per conquistare la fase a gruppi; noi ci mettiamo comodi e stiamo a vedere quello che succederà in campo, dove tra poco si comincerà a giocare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 HJK Helsinki-Stella Rossa (andata 0-2)

Ore 19:00 Aik Solna-Maribor (andata 1-2)

Ore 19:00 Qarabag-Dundalk (andata 1-1)

Ore 19:00 Rosenborg-Bate Borisov (andata 1-2)

Ore 19:45 Copenaghen-The New Saints (andata 2-0)



