Risultati Champions League/ Diretta gol live, ritorno 2° preliminare (30 luglio)

Eccoci all’appuntamento con i risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare: avremo 12 partite divise come sempre in due diverse giornate, e si parte dunque martedì 30 luglio 2019 con le prime sfide che ci diranno anche quali saranno le formazioni che proseguiranno la loro marcia, avvicinando la possibilità di disputare la fase a gironi. Ricordiamo che non ci sono squadre italiane impegnate nel corso dei turni preliminari: dallo scorso anno la Uefa ha cambiato il regolamento delle qualificazioni e i campionati top in Europa portano le loro rappresentanti direttamente ai gruppi. Atalanta, Inter, Juventus e Napoli dunque entreranno in corsa a settembre, e non ci saranno altre squadre della nostra Serie A che potranno aumentare questo numero. Intanto possiamo andare a vedere quello che ci aspetta stasera con i risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare, tra sfide ormai decise e altre che sono in grande equilibrio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2019: LE PARTITE DI MARTEDì 30 LUGLIO

Ecco allora, per i risultati di Champions League legati al ritorno del secondo turno preliminare, quali sono le sfide che ci attendono martedì 30 luglio: si parte alle ore 19:00 quando avremo Apoel-Sutjeska, Kalju-Celtic e Maccabi Tel Aviv-Cluj. Alle ore 20:00 sono previste altre tre partite, vale a dire Basilea-Psv, Dinamo Zagabria-Saburtalo e Valletta-Ferencvaros; si chiude alle ore 20:30 con Olympiacos-Viktoria Plzen. Come possiamo notare, ci sono nomi di società che sono abituate a giocare la fase a gironi del torneo; alcune di queste sono anche riuscite a fare strada nel corso degli anni, il Psv Eindhoven e il Celtic hanno addirittura una Coppa dei Campioni in bacheca ma da quei momenti di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. Sia come sia, alcune di queste squadre impegnate nel secondo turno preliminare si possono considerare delle big per quello che è il contesto di queste qualificazioni; altre sono delle sorprese vere e proprie, che difficilmente proseguiranno il loro cammino. Staremo però a vedere quello che succederà tra poche ore, quando finalmente si scenderà in campo per giocare e avremo le prime formazioni qualificate al turno successivo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2019: 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Apoel-Sutjeska (andata 1-0)

Ore 19:00 Kalju-Celtic (andata 0-5)

Ore 19:00 Maccabi Tel Aviv-Cluj (andata 0-1)

Ore 20:00 Basilea-Psv (andata 2-3)

Ore 20:00 Dinamo Zagabria-Saburtalo (andata 2-0)

Ore 20:00 Valletta-Ferencvaros (andata 1-3)

Ore 20:00 Olympiacos-Viktoria Plzen (andata 0-0)



© RIPRODUZIONE RISERVATA