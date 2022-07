Risultati Champions League/ Diretta gol live score 1° turno preliminare (6 luglio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI RIPARTE CON I PRELIMINARI!

Si torna a parlare di risultati di Champions League nella serata di mercoledì 6 luglio: è passato poco più di un mese dalla finale che ha incoronato il Real Madrid e la principale competizione per club in Europa torna a farci compagnia con l’andata del primo turno preliminare. Saranno sette le partite cui assisteremo, con inizio alle ore 16:00 e le ultime che inizieranno alle ore 20:30; poi ci saranno altre gare per chiudere questo contesto (domani), ovviamente siamo ancora in una fase nella quale è difficile fare pronostici perché, come di consueto da quando esistono i preliminari, sono impegnate per ora le federazioni minori.

Nel parlare dei risultati di Champions League, essendo che siamo all’inizio di un percorso che il prossimo giugno decreterà la squadra campione, dobbiamo ricordare che questa sarà la seconda stagione consecutiva nella quale non esisterà la regola che assegna valore doppio ai gol segnati in trasferta; dunque bisognerà tenerne conto anche in questo primo turno preliminare, anche se poi gli effetti di questa cosa li vedremo in particolar modo nelle partite di ritorno. Adesso mettiamoci comodi e proviamo a scoprire quello che potrebbe succedere nella seconda serata del torneo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Champions League per l’andata del primo turno preliminare tornano a giocare alcune squadre che, anche se certamente non fanno parte dell’aristocrazia del calcio europeo, abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni: non si può non citare soprattutto il Bodo/Glimt, che è stato la grande rivelazione della Conference League raggiungendo i quarti di finale, ma soprattutto battendo due volte la Roma in casa con il devastante 6-1 di ottobre. Abbiamo poi il ritorno dello Sheriff Tiraspol, reduce dalla prima partecipazione di sempre alla fase a gironi di Champions League e capace di vincere le prime due partite, soprattutto quella del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid che, peraltro, a maggio si sarebbe laureato campione.

Non sono poi nuovi altri nomi: il Ferencvaros recentemente era riuscito a tornare nella fase a gironi e aveva incrociato la Juventus, altre realtà hanno avuto risultati minori ma, in un contesto di turni preliminari, le conosciamo. Fanno parte di questa categoria i finlandesi dell’HJK Helsinki, che proveranno a livello di club a confermare la crescita che la nazionale scandinava ha avuto (ricordiamo la partecipazione agli ultimi Europei) e poi ancora il Maribor e lo Slovan Bratislava. Al netto delle singole società, questi risultati di Champions League per l’andata del primo turno preliminare inizieranno a darci qualche indicazione circa la nuova stagione europea, poi per le big dovremo aspettare ma intanto possiamo gustarci questo antipasto…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 16:00 Tobol Ferencvaros

Ore 18:00 HJK RFS

Ore 18:00 Bodo/Glimt KI

Ore 19:30 Diddeleng Tirana

Ore 20:00 Zrinjski Sheriff

Ore 20:15 Maribor Shakhtyor

Ore 20:30 Slovan Bratislava Dinamo Batumi











