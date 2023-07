RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Le squadre che aspettano, diretta gol live score (oggi 25 luglio 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI ASPETTA

In attesa di scoprire i primi risultati Champions League per l’andata del secondo turno preliminare, diamo uno sguardo un poco più avanti, cioè al terzo turno di questi lunghissimi preliminari estivi della Champions League. L’appuntamento sarà naturalmente fra un paio di settimane (la prossima c’è il ritorno) e otto squadre entreranno in scena a quel punto. Solamente due di queste sono squadre campioni di nazioni che in base al ranking Uefa entrano in scena appunto al terzo turno preliminare, cioè i cechi dello Sparta Praga e i greci dell’AEK Atene.

Nel terzo preliminare tuttavia comincerà anche il cammino di ben sei squadre nel cosiddetto League Path, cioè il percorso per le squadre piazzate in campionati che iscrivono più di una squadra alla Champions League: parliamo in questo caso degli scozzesi dei Rangers Glasgow, dei portoghesi dello Sporting Braga, degli olandesi del PSV Eindhoven, dei francesi dell’Olympique Marsiglia, degli austriaci dello Sturm Graz e dei serbi del FK TSC. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRA SERATA INTENSA!

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 25 luglio 2023: non è passato molto tempo dalla finale vinta dal Manchester City contro l’Inter, che ha visto gli inglesi conquistare la prima Coppa dei Campioni della storia del club, ma è già cominciata una nuova avventura. Infatti, fra oggi e domani ci attendono le partite d’andata del secondo turno preliminare. Il cammino della Uefa Champions League 2023-2024 è naturalmente appena agli inizi, anche se un turno è già alle spalle e quindi il livello delle squadre coinvolte comincia a crescere. Resta il fatto che il cammino è lungo anche solo per arrivare alla fase a gironi, obiettivo che ancora disterà poi ulteriori due turni preliminari (compreso quello dei playoff), perché sino alla fine di agosto tutte le settimane saranno all’insegna delle eliminatorie della Champions League, ma naturalmente senza squadre italiane.

Inter, Lazio, Milan e Napoli, citate in ordine alfabetico con i partenopei testa di serie in qualità naturalmente di campioni d’Italia in carica, sono qualificate di diritto alla fase a gironi, come d’altronde ben 26 squadre in totale sulle 32 che andranno a comporre il tabellone della fase a gironi. Di conseguenza, la “maratona estiva” dei risultati Champions League in realtà servirà a promuovere appena sei squadre alla fase a gironi della massima competizione europea: molti club tuttavia avanzeranno almeno nelle due competizioni minori, tramite i vari ripescaggi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata del secondo turno preliminare. Considerando sempre il fuso orario italiano, comincia ad esserci qualche nome di discreto livello, a partire dalle nostre ore 18.00, quando si giocherà in Finlandia il “derby” nordico HJK Molde tra i padroni di casa e gli ospiti norvegesi, mentre in Lituania alla stessa ora prenderà il via anche Zalgiris Galatasaray, con gli ospiti che rappresentano naturalmente la Turchia. Alle ore 20.00 sarà invece la volta di Dinamo Zagabria Astana, curioso incrocio fra Croazia e Kazakistan, ma anche di Dnipro Panathinaikos, logicamente in campo neutro per gli ucraini contro i greci.

Alle ore 20.30 ci sposteremo molto più vicino all’Italia, perché sarà protagonista la Svizzera con Servette Genk, fra i padroni di casa e gli ospiti belgi. Siamo quasi al termine del martedì in compagnia dei risultati di Champions League: alle ore 21.00 si gioca in Bosnia con Zrinjski Slovan Bratislava, con i campioni slovacchi come ospiti; infine, completamente dall’altra parte d’Europa, alle ore 21.15 avremo un’altra sfida nordica con Breidablik Copenaghen, con i campioni d’Islanda contro quelli danesi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18.00

HJK Molde

Zalgiris Galatasaray

Ore 20.00

Dinamo Zagabria Astana

Dnipro Panathinaikos

Ore 20.30

Servette Genk

Ore 21.00

Zrinjski Slovan Bratislava

Ore 21.15

Breidablik Copenaghen











