Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi (14 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FINALMENTE GLI OTTAVI!

Finalmente si torna a parlare di risultati di Champions League: martedì 14 febbraio inizia il programma degli ottavi di finale (andata), le due partite sono Milan Tottenham e Psg Bayern e si giocano entrambe alle ore 21:00 e bisogna ricordare che, come già visto negli anni scorsi, il calendario della competizione per questo turno prevede quattro gare a settimana divise su due giorni, dunque per assistere alle altre quattro sfide dovremo aspettare i prossimi martedì e mercoledì. Altro punto da tenere a mente, prima di addentrarci nelle gare di stasera, è che dall’anno scorso non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta.

Questo ovviamente può fare tutta la differenza del mondo; per quanto riguarda i match di martedì 14 febbraio, ecco la prima delle tre italiane qualificate agli ottavi che per i risultati di Champions League sarà impegnata in quello che possiamo considerare un doppio derby, perché Antonio Conte non solo è un allenatore di casa nostra che siede sulla panchina del Tottenham ma per due stagioni ha anche guidato l’Inter (vincendo uno scudetto) e quindi è impegnato in una personale stracittadina contro un Milan che purtroppo non è arrivato agli ottavi di Champions League nella forma migliore (anzi) e si dovrà dunque ritrovare.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

È del tutto naturale che, parlando dei risultati di Champions League per i primi due ottavi di andata, la nostra attenzione sia quasi totalmente catalizzata da Milan Tottenham, anche se poi ci sarà tempo e modo di parlare della super sfida del Parco dei Principi. Come detto i rossoneri ci arrivano male: la crisi è iniziata all’inizio di gennaio con l’incredibile rimonta subita dalla Roma, a San Siro, da quel momento il Milan è entrato in una spirale di risultati negativi e ha perso la Supercoppa con un netto 0-3 incassato dall’Inter, che dieci giorni più tardi ha anche vinto il derby di campionato mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League per Stefano Pioli.

Il Tottenham, di riffa o di raffa, rimane in corsa per il quarto posto in Premier League anche se Antonio Conte non può dirsi totalmente soddisfatto del rendimento della sua squadra; recentemente però gli Spurs hanno battuto il Manchester City e Harry Kane è diventato il miglior marcatore nella storia del club, dunque nei risultati di Champions League di questa sera si può dire che il Tottenham si presenti a San Siro con il morale alto e del tutto intenzionato a dimenticare il suo ultimo viaggio nel Meazza colorato di rossonero, passato alla storia anche per lo scontro tra Gennaro Gattuso e l’ex Milan Joe Jordan. Vedremo come andranno le cose in campo…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Milan Tottenham

Ore 21:00 Psg Bayern











