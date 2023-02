Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi (15 febbraio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ALTRI DUE OTTAVI!

Mercoledì 15 febbraio siamo in campo per altri risultati di Champions League che sono legati all’andata degli ottavi: ricordiamo che tutti i match sono in programma alle ore 21:00, e questa sera assisteremo a Borussia Dortmund Chelsea e Bruges Benfica, che se vogliamo sono partite meno “nobili” rispetto ad altre ma non per questo meno interessanti, anche perché potrebbero presentarci parecchie sorprese anche volendoci proiettare qualche settimana in là nel tempo, e provando a ipotizzare quali squadre rivedremo poi nel tabellone dei quarti.

Cosa aspettarci dai risultati di Champions League di questa sera? Difficile dirlo, appunto: sicuramente al Signal Iduna Park il Chelsea dovrà dimostrare di poter svoltare una stagione che sta dicendo male, già passata dall’esonero di Thomas Tuchel e che con Graham Potter non ha preso la strada sperata, tanto che guardando al campionato i Blues sono lontani anche solo dalla possibilità di qualificarsi all’Europa League, e ora bisognerà capire se i clamorosi investimenti anche invernali possano in qualche modo pagare dividendi e restituire al Chelsea la dimensione sperata e mai toccata nel corso di quest’anno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Champions League per questa andata degli ottavi, possiamo senza dubbio dire che la partita più intrigante è Bruges Benfica: questo perché le Super Aquile non partono mai con i favori del pronostico e riescono sempre a fare il passo lungo, in un girone che comprendeva Psg e Juventus sono riusciti a prendersi il primo posto (solo in virtù dei gol segnati in trasferta) e a battere due volte i pessimi bianconeri, dunque qualificazione totalmente meritata per una squadra che ora sogna in grande, considerata anche l’avversaria che però certamente non va sottovalutata.

Il Bruges è il grande miracolo nei risultati di Champions League: nelle prime quattro partite ha tenuto la porta inviolata, ha saputo eliminare Bayer Leverkusen e soprattutto Atletico Madrid e solo all’ultima giornata ha ceduto il primo posto al Porto. Il sorteggio, quasi come una sorta di compensazione per lo straordinario cammino nerazzurro, ha fatto evitare al Bruges una corazzata: il Benfica certamente è superiore sulla carta, ma dovrà dimostrarlo sul campo e questo ottavo di Champions League potrebbe consegnarci la prosecuzione della favola belga. Tra poco queste due partite prenderanno il via, e allora a parlare saranno i campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Borussia Dortmund Chelsea

Ore 21:00 Bruges Benfica











