Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata playoff (martedì 16 agosto)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO I PLAYOFF!

Le tre partite che compongono il quadro dei risultati di Champions League per martedì 16 agosto scattano alle ore 21:00, e dunque avremo una singola fascia oraria per Bodo/Glimt Dinamo Zagabria, Copenaghen Trabzonspor e Rangers Psv: siamo naturalmente nell’andata dei playoff, ultimo scoglio – sempre in doppio match, appunto – prima di entrare nella fase a gironi e dunque partecipare al sorteggio per conoscere le avversarie del primo turno. Sognano in tante, con concetti e aspirazioni diverse: arrivare ai gironi di Champions League per alcune partecipanti può davvero essere un sogno.

Prima di addentrarci nell’analisi specifica delle partite che ci attendono, possiamo ricordare che, come abbiamo già visto nei precedenti turni preliminari e nella passata stagione, la Uefa ha abolito la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta: la statistica dice che i tempi supplementari e i rigori sono aumentati anche se magari non in maniera esponenziale, e dunque per valutare quello che succederà questa sera bisognerà tenere in conto anche di questo aspetto. Ora però scopriamo le premesse di questa bella serata dedicata ai risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Champions League: non ce ne vogliano le due rappresentanti in campo se diciamo che la partita “meno nobile” si gioca all’Aspmyra, anche se in Norvegia l’hype è altissimo perché bisognerà scoprire se il Bodo/Glimt, dopo la straordinaria cavalcata in Conference League che ce lo ha fatto conoscere da molto vicino, riuscirà a scalare un altro gradino della sua breve storia internazionale e per la prima volta si prenderà i gironi di Champions League. Sarebbe un doppio salto in avanti nello spazio di una sola stagione, e sarebbe chiaramente un risultato straordinario; la Dinamo Zagabria invece la fase finale del torneo l’ha vissuta più volte in epoca recente, non l’ha mai superata ma comunque la si può considerare quasi una “habituee” del contesto.

Non lo stesso per Copenaghen e Trabzonspor che comunque qualche apparizione l’hanno avuta, in più i turchi sono tornati a vincere il campionato e hanno costruito una rosa che può stupire. Rangers e Psv ad Ibrox giocano quella che sicuramente è la partita più interessante dal punto di vista storico, ma anche del momento: non va dimenticato che lo scorso maggio gli scozzesi sono arrivati ai rigori nella finale di Europa League, e ora vogliono provare l’ingresso ai gironi di Champions League che hanno mancato all’epoca. Vedremo quello che succederà sui campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21:00 Bodo/Glimt Dinamo Zagabria

Ore 21:00 Copenaghen Trabzonspor

Ore 21:00 Rangers Psv











