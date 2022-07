Risultati Champions League/ Diretta gol live score 2° turno preliminare (27 luglio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CONCLUDE UN ALTRO TURNO!

Con Bodo/Glimt Linfield, in programma alle ore 18:00, inizia la seconda giornata dedicata ai risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare: mercoledì 27 luglio assisteremo ad altre sei partite – l’ultima inizierà alle ore 21:00, e sarà Olympiacos Maccabi Haifa – e dunque avremo il quadro completo delle squadre qualificate al terzo turno preliminare, perché ovviamente si è cominciato a giocare ieri e si partiva dalla situazione che era maturata settimana scorsa. La Champions League avanza: non siamo ancora alla fase a gironi ma le emozioni certamente non mancano.

Adesso si tratta di stabilire se alcune delle società che possiamo considerare favorite, naturalmente nell’ambito di questo secondo turno preliminare, riusciranno a confermare il pronostico avanzando verso gli spareggi e il sorteggio di agosto, quello che stabilirà la composizione degli otto gironi; tra queste squadre dobbiamo certamente citare il Bodo/Glimt e l’Olympiacos, la cui situazione di partenza (dopo le gare di una settimana fa) è diversa ma allo stesso modo per nulla definita. Lasciamo che a parlare siano i campi, ma prima concentriamoci sui temi principali di questa serata…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel contesto dei risultati di Champions League, per il ritorno del secondo turno preliminare, abbiamo già detto che ci sono delle osservate speciali. Il Bodo/Glimt ha guadagnato credito grazie alla straordinaria corsa in Conference League, dove ha raggiunto i quarti di finale battendo due volte la Roma: adesso i norvegesi, che nel frattempo hanno fatto partire qualche pezzo pregiato della loro rosa, devono capire se possono confermarsi su certi livelli o rientrare nei ranghi, per dirla così. Sembra essere al momento la seconda ipotesi, visto che nell’andata del secondo turno preliminare il Bodo/Glimt ha perso sul campo del Linfield.

L’Olympiacos invece ha pareggiato in Israele contro il Maccabi Haifa e parte favorito per la qualificazione, ma guardando al quadro generale delle sfide non troviamo situazioni davvero ben definite. Anche il Qarabag per esempio ha vinto 3-2 in casa contro lo Zurigo e dunque rischia; la formazione messa meglio è lo Slovan Bratislava, capace di imporsi in trasferta contro il Ferencvaros (2-1) e cui dunque basta un pareggio casalingo per ottenere la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 18:00 Bodo/Glimt Linfield (andata 0-1)

Ore 19:00 Fenerbahçe Dinamo Kiev (andata 0-0)

Ore 19:00 Malmoe Zalgiris (andata 0-1)

Ore 19:00 Zurigo Qarabag (andata 2-3)

Ore 20:30 Slovan Bratislava Ferencvaros (andata 2-1)

Ore 21:00 Olympiacos Maccabi Haifa (andata 1-1)











