RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Ancora Ancelotti vs Guardiola! Diretta gol live score quarti (9 aprile 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA GRANDE SFIDA

Inevitabilmente i risultati di Champions League di questa sera mettono in primo piano Real Madrid Manchester City: una sfida straordinaria, da una parte i campioni in carica e forse la squadra di riferimento di questi ultimi anni e dall’altra un club che tra Coppa dei Campioni e Champions League ha vinto il trofeo per 14 volte, ha centrato uno storico tris tra il 2016 e il 2018 e con Carlo Ancelotti ha già festeggiato in due occasioni, con la famosa Decima nel 2014 e poi ripetendosi due anni fa. Dunque, parliamo anche delle ultime due squadre che hanno vinto la Champions League, ma anche di due allenatori che hanno scritto e ancora scrivono la storia del calcio. A proposito: i confronti tra Ancelotti e Pep Guardiola sono già 10 e il bilancio sorride al catalano, che ha vinto in sei occasioni contro i tre successi del reggiano, con un solo pareggio.

I due hanno condiviso la panchina del Bayern Monaco, facendo bene pur senza incantare (Ancelotti dai bavaresi è anche stato esonerato); se uno ha vinto il campionato in cinque Paesi diversi (Italia con il Milan, Francia con il Psg, Germania appunto con il Bayern, Inghilterra con il Chelsea e Spagna con il Real Madrid) ed è l’allenatore con più Champions League in bacheca (quattro), l’altro ha festeggiato il titolo in Spagna (Barcellona), Germania (Bayern) e Inghilterra (Manchester City) e a più riprese, e di Champions League ne ha tre. Stiamo parlando insomma di tecnici già nella leggenda del calcio, ma che adesso possono scrivere un’altra pagina importante e si incroceranno nuovamente in una sfida epica… (agg. di Claudio Franceschini)

FINALMENTE I QUARTI!

Finalmente eccoci ai quarti di finale con i risultati di Champions League: è martedì 9 aprile e si giocano le prime due partite di andata, come sempre appuntamento alle ore 21:00 quando vivremo Arsenal Bayern e Real Madrid Manchester City. Ricordando che domani avremo Atletico Madrid Borussia Dortmund e Psg Barcellona, dobbiamo intanto concentrarci su quello che succederà stasera: due grandi sfide, sicuramente una (quella dell’Etihad) è una finale anticipata tra due degli allenatori più vincenti della storia, ma attenzione a quello che succederà all’Emirates dove l’incrocio può essere considerato classico, e forse non così scontato come potrebbe sembrare.

Certamente quella dei risultati di Champions League sarà una grande serata, scintillante anche se purtroppo dobbiamo registrare che, dopo la grande abbuffata dello scorso anno, non avremo squadre italiane a rappresentarci nelle fasi finali della competizione; una delusione, ma il fatto che il tricolore non sventolerà sulle notti di Champions League non significa che lo spettacolo sarà minore o non valga la pena seguirlo. Dunque aspettiamo che si giochi, intanto per i risultati di Champions League di questo martedì sera possiamo già fare qualche rapida considerazione sui temi principali che arriveranno tra poche ore.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Grande notte quella dedicata ai risultati di Champions League: vanno in scena due sfide che non per la prima volta ci tengono compagnia nel torneo, tra quattro squadre che in epoca recente o meno sono sempre state abituate ad arrivare a questo punto se non addirittura oltre. Il Manchester City è campione in carica, il Real Madrid aveva vinto l’edizione precedente, il Bayern Monaco quella della bolla e del Covid (nel 2020) e per blancos e bavaresi parlano ovviamente i numeri nella storia, l’Arsenal ha giocato solo una finale ed è successo 18 anni fa, ma ha avuto il record di partecipazioni consecutive e sta tornando grande dopo qualche anno di ricostruzione e assestamento.

Insomma: possiamo facilmente parlare dell’élite dei calcio europeo che tra alti e bassi sono ancora qui ai quarti di Champions League, certamente spicca il fatto che sicuramente perderemo una delle due grandi favorite per il titolo ma non si può sottovalutare il Bayern Monaco, che sotto traccia per tutto quanto accaduto negli ultimi tempi ha adesso una grande possibilità di arrivare in fondo e tornare a vincere il trofeo dopo quattro anni. Tra qualche ora saremo dunque in campo, e scopriremo cosa succederà con i risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 21:00 Arsenal Bayern

Ore 21:00 Real Madrid Manchester City











