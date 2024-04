RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Finalmente si gioca! Diretta gol live score, ritorno quarti (oggi 17 aprile 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Adesso davvero è tutto pronto per i fischi d’inizio di Bayern Arsenal e Manchester City Real Madrid, i quarti di finale di ritorno che ci garantiranno fra pochi minuti un mercoledì sera stellare in compagnia dei risultati di Champions League. Queste due partite si intrecciano anche perché sappiamo molto bene che il sorteggio di Nyon ha determinato l’abbinamento delle squadre vincitrici in semifinale. Potrebbe essere uno stuzzicante derby inglese tra due formazioni in lotta anche per il titolo in Premier League, oppure al contrario una sfida di enorme nobiltà fra il Bayern Monaco e il Real Madrid.

In alternativa, il City potrebbe affrontare il Bayern in una sfida che a Pep Guardiola ricorderebbe l’esperienza forse meno esaltante della sua leggendaria carriera da allenatore, infine l’Arsenal potrebbe regalarsi altre due serate indimenticabili contro il Real Madrid, perché tutto è possibile partendo da un doppio pareggio all’andata. Adesso però è davvero il momento di dire basta alle parole, perché il palcoscenico va lasciato libero per le gesta dei grandi campioni che sono protagonisti delle notti in compagnia dei risultati di Champions League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS SUI GUNNERS

Abbiamo parlato finora soprattutto delle tre corazzate che animeranno stasera i risultati di Champions League per il ritorno dei quarti di finale, al cospetto delle quali l’Arsenal potrebbe fare la figura dell’anello debole, almeno pensando al fatto che i Gunners non arrivavano più da ben quattordici anni fra le migliori otto squadre d’Europa. Questa lacuna è già stata colmata dall’Arsenal di Mikel Arteta, anche se in verità con un pizzico di fortuna sotto forma di affermazione ai calci di rigore nell’ottavo di finale contro il Porto.

Adesso però l’obiettivo è provare a salire ancora più in alto, magari con il sogno di bissare la finale del 2006. Certo, la stagione che ha riportato ai vertici l’Arsenal sia in Premier League sia in Champions League potrebbe presentare adesso il conto delle grandi fatiche, ma contro un Bayern Monaco meno travolgente rispetto a tante altre versioni recenti dei bavaresi c’è la grande occasione per provare a fare un ulteriore passo in avanti, anche se in Germania servirà una prestazione meravigliosa da parte dei Gunners questa sera… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE SUPER SFIDE DI OGGI!

Sera di ultimi verdetti per il ritorno dei quarti di finale, i risultati Champions League 2024 ci faranno compagnia naturalmente anche oggi, mercoledì 17 aprile 2024. Le emozioni sono assicurate, a maggior ragione se si pensa che all’andata le due sfide in programma stasera ci hanno regalato la bellezze di dieci gol e sono entrambe terminate in pareggio, per cui i verdetti sono ancora in bilico, pur con un teorico vantaggio a questo punto per chi giocherà la partita di ritorno in casa, con la spinta del pubblico nella caccia agli ultimi due posti in semifinale.

Chiaramente stiamo parlando di Bayern Arsenal e Manchester City Real Madrid, con le quali l’appuntamento è fissato in entrambi i casi alle ore 21.00 di questa sera, quando i risultati di Champions League 2024 diventeranno protagonisti assoluti di una serata in compagnia del meglio del grande calcio internazionale. Cominciamo dalla Germania, dove i padroni di casa del Bayern Monaco sono letteralmente ad un bivio: spesso si abusa di questa espressione, ma dopo avere perso la Bunesliga per la prima volta in undici anni c’è il rischio degli “zero titoli” che incombe sui bavaresi – e da quelle parti è una rarità assoluta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: UNA SERATA CON TANTISSIME STELLE

La situazione del Bayern Monaco è particolare, ma obiettivamente il ritorno dei quarti di finale è un momento di svolta per chiunque nei risultati Champions League 2024. Il pensiero va fatalmente alle due corazzate che si affronteranno all’Etihad Stadium: il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha in mano la Liga spagnola e il Manchester City di Pep Guardiola è tornato davanti a tutti in Premier League, ma per le due squadre forse più forti del mondo attualmente la prospettiva di uscire nei quarti di finale sarebbe una sorta di delusione – anche se il sorteggio ovviamente ci ha messo lo zampino.

Dopo il pareggio per 3-3 nella memorabile partita d’andata al Santiago Bernabeu è il Manchester City ad avere il favore dei pronostici, specie pensando a che cosa era successo undici mesi fa in casa dei Citizens nel ritorno della scorsa semifinale di Champions League, però il Real Madrid vorrà cercare una rivincita che sarebbe dolcissima e che darebbe naturalmente alle Merengues lo status di favoriti assoluti per la caccia al trionfo numero 15 nella loro leggendaria storia.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: RITORNO QUARTI

Ore 21:00 Bayern Arsenal 0-0

Ore 21:00 Manchester City Real Madrid 0-0











