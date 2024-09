RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: ALTRE DUE ITALIANE!

Con i risultati Champions League per mercoledì 18 settembre 2024 si continua a parlare di questa nuovissima competizione che ha preso il via ieri, e che ci conduce per mano ad altre sei partite per la prima giornata: attenzione perché alle ore 18:45 avremo subito Bologna Shakhtar, dovremo poi aspettare le ore 21:00 per l’attesissima Manchester City Inter e dunque ecco altre due italiane in campo, a completare il quadro sarà poi l’Atalanta perché, come già ricordavamo martedì, quest’anno i risultati Champions League prevedono che le 18 partite di ciascuna giornata siano spalmate su tre giorni, dunque anche il giovedì sarà parte integrante della settimana.

È una delle variazioni di questa edizione, se vogliamo quella in tono minore; la più grande naturalmente riguarda il fatto che le gare non siano più suddivise in otto gironi, ciascuno con la sua classifica, ma ci sia una graduatoria unica con le prime otto squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre altre dovranno passare attraverso gli spareggi. Ad ogni modo dovremo magari ripetere il concetto altre volte anche se ormai, parlando dei risultati Champions League, la novità è acclarata; noi ora senza indugiare oltre andiamo a presentare alcuni dei temi che potremmo vivere tra qualche ora nelle sei partite in programma.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: IL CONTESTO

Certamente nei risultati Champions League per questa sera spicca la presenza delle due squadre italiane, per motivi diversi: per la prima volta, volendo escludere la sua breve esperienza nella Coppa dei Campioni che fu, il Bologna prende parte a questa competizione e il suo esordio arriva al Dall’Ara contro lo Shakhar Donetsk, c’è ovviamente una grandissima attesa per questa serata ma bisogna ricordare che la squadra di Vincenzo Italiano non è partita con il piede giusto in campionato, anzi sta facendo vedere che le assenze illustri e la difficoltà nel tenere alta la motivazione creano grattacapi, ora con i risultati Champions League però si può e si deve sognare.

L’Inter invece va a fare visita al Manchester City, in una partita già tostissima: per i nerazzurri sarà anche una potenziale occasione per vendicare la finale di Champions League persa un anno e mezzo fa, da allora sembra passato poco tempo ma tante cose sono accadute, intanto l’Inter è tornata a vincere lo scudetto e vuole riscatto dopo l’eliminazione della scorsa stagione per mano dell’Atletico Madrid, anche al Manchester City però le cose non erano andate benissimo e allora questa super sfida, nei risultati Champions League, sarà un modo per aprire nel migliore dei modi un percorso nuovo per tutte. Vedremo cosa succederà tra poco sui campi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Bologna Shakhtar

Ore 18:45 Sparta Praga Salisburgo

Ore 21:00 Celtic Slovan Bratislava

Ore 21:00 Bruges Borussia Dortmund

Ore 21:00 Manchester City Inter

Ore 21:00 Psg Girona