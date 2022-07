Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 1° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: CHI PASSERÀ IL TURNO?

I risultati di Champions League ci proiettano verso la conclusione del primo turno preliminare: le partite di ritorno cui assisteremo mercoledì 13 luglio (le prime scatteranno alle ore 19:00, l’ultima alle 20:45) sono cinque, e abbiamo una situazione assolutamente curiosa. Una settimana fa infatti ben quattro delle cinque sfide di andata sono terminate senza reti: non solo, abbiamo avuto appena un gol a determinare queste partite. È quello che hanno segnato i gallesi del The New Saints, contro il Linfield: per il resto, tutto in totale equilibrio per un primo turno preliminare che, diciamolo, non ha brillato per emozioni.

Adesso però la situazione è tale che davvero potrebbe succedere di tutto, ed è forse questo il bicchiere mezzo pieno nell’approcciarci alla serata di mercoledì: i risultati di Champions League questa sera ci diranno quali altre squadre si qualificheranno per il prossimo scoglio, continuando la loro corsa verso il sogno della fase a gironi. Non possiamo fare altro che aspettare che le cinque partite di cui andremo a parlare prendano il via, e allora approfondiamo in maniera rapida il contesto nel quale si giocano i match per i risultati di Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Prendono il via tra poco le partite che costituiscono il quadro dei risultati di Champions League per questo ritorno del primo turno preliminare. Cinque gare, un gol: davvero settimana scorsa lo spettacolo ha latitato parecchio, ma come già detto adesso abbiamo uno scenario apertissimo. Le squadre che giocano in casa sono ovviamente favorite, anche dal fatto che la UEFA già dallo scorso anno ha eliminato il valore doppio sui gol segnati in trasferta: dunque se dovesse finire 1-1 (o 2-2, e così via) la squadra ospite dovrebbe comunque passare attraverso i tempi supplementari – e poi eventualmente i rigori – un vantaggio non indifferente per chi gioca tra le mura amiche e magari ha già qualcosa in più rispetto all’avversaria.

È il caso del Ferencvaros nei confronti dei kazaki del Tobol, ma anche del Cluj con il Pyunik; viceversa, Slovan Bratislava (contro la Dinamo Batumi) e Maribor (in Bielorussia contro lo Shakhtyor) danno la sensazione di essere favorite nella doppia sfida, anche se appunto questa sera giocheranno in trasferta. Ad ogni modo tra poco si gioca, dunque scopriremo quello che succederà nel mercoledì sera dedicato ai risultati di Champions League…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:00 Shakhtyor Maribor (andata 0-0)

Ore 19:00 Dinamo Batumi Slovan Bratislava (andata 0-0)

Ore 20:00 Ferencvaros Tobol (andata 0-0)

Ore 20:30 Cluj Pyunik (andata 0-0)

Ore 20:45 Linfield TNS (andata 0-1)











